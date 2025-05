“Opinando del cuerpo de una manera...”: La sentida reflexión de Daniel Fuenzalida tras recibir comentarios por su peso

Daniel Fuenzalida utilizó sus redes sociales para publicar un extenso video en el que abordó con franqueza un tema personal que ha generado comentarios inesperados: su cambio físico y el aumento de peso producto de problemas de salud recientes.

En el registro, explicó que “como ustedes saben, el último mes y medio he tenido algunos problemas de voz. Eso básicamente tiene que ver con una gripe muy fuerte que me dio, yo creo que una influenza que no se alcanzó a captar”.

A raíz de esta situación médica, el comunicador reveló que uno de los tratamientos que recibió fue “en base a corticoide inyectable y corticoide para tomar, que me lo dio recetado el otorrino”.

Este tratamiento, sumado a otros factores, derivó en un aumento de peso. “Producto de todo este mes igual, que estaba más desordenado con las comidas, he subido como 4 o 5 kilos, creo yo, porque me pesé la última vez y había subido 5 kilos”, indicó.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención fueron las reacciones que recibió tanto en la calle como en redes sociales.

“Estoy realmente impactado, pero impactado, de verdad, con las personas que se me han acercado y me han dicho, también por personas que me han comentado ‘oye, hueón, estás muy gordo’, ‘oye, hueón, subiste de peso’, ‘oye, hueón, así no vas a poder estar en la televisión’”.

El conductor de Ahora Caigo relató que incluso personas cercanas han opinado sobre su cuerpo de forma crítica. “Hueón, yo esos 4 kilos los puedo bajar, está bien, y, si no quiero, no los bajo”.

La reflexión sobre lo que viven las personas que son blanco de comentarios así

Más allá del impacto personal, lo que más lamentó el animador de TVN fue el nivel de crueldad que implican ciertos comentarios.

“Yo decía ‘¿esa misma hueá le pasa a la gente, a los niños, a los jóvenes?’, esos mismos comentarios de todos ustedes opinando, ‘hueón estás más gordo’, ‘hueón, estás más flaco’, ‘hueón, ya ni te ves de lo flaco’, o ‘hueón, mira la guata’, o ‘hueón, mira que estás cachetudo’. ¿De verdad que estamos en esa? A mí no me había pasado esa hueá”, expuso.

“Algunos justifican y dicen ‘no, es por tu bien, es por la salud’, ¿qué se han preocupado alguna vez de la salud? Que me vaya a infartar, que no me vaya a infartar. Los hueones así como malintencionados en algunos comentarios (...) Me impactó tanto comentario (...) Valen callampa esos comentarios“, añadió.

Finalmente, el locutor de RadioActiva expresó: “Se los quería transmitir para que tengan cuidado a quien se lo dicen, porque si se lo dicen a una persona que no tenga seguridad en sí, que tenga la autoestima baja, lo hacen mierda. Así que cuidado con los comentarios”.