“A mí también me agredió”: surge nueva e indignante denuncia contra sujeto que golpeó a conserje en Vitacura

Es un caso indignante. Martín De Los Santos Lehmann golpeó gravemente a un conserje de 70 años en Vitacura, dejándolo con lesiones de gravedad.

El hecho ha indignado a la opinión pública. Y por eso, otra víctima del sujeto alzó la voz en el matinal Mucho Gusto.

“A mí me agredió, yo tengo 77 años”, dijo un adulto mayor de 77, que es residente en Pichilemu.

El hombre contó que “hace tres o cuatro años tuvimos un conflicto porque intentamos proteger a mi hija, quien le arrendó una casa por algunos meses”, explicando que De Los Santos no respetó el contrato y se negó a entregar el inmueble en la fecha acordada.

Junto a esto, aseguró que el acusado “es una persona absolutamente agresiva. No sé cómo anda suelto. Aquí tuvimos un juicio que quedó en manos de la Fiscalía, pero no sé en qué terminó... El tipo es violento: me golpeó, también agredió a mi nieta de 18 años y a un amigo mío".

Finalmente, al adulto mayor hizo una segunda denuncia en su contra. “Tiempo después me robó un perro, un gran danés. Me lo quitó como revancha por no haberle seguido arrendando la casa”, afirmó.