Toma distancia de Winter: Johannes Kaiser descartó renunciar a su dieta parlamentaria siendo candidato presidencial

Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, anunció el pasado miércoles su decisión de renunciar a su dieta parlamentaria, en el marco de su participación en la campaña de primarias presidenciales.

Tras la decisión del también parlamentario, las repercusiones no se han hecho esperar, y una de ellas estuvo en palabras de Evelyn Matthei.

“Es lo mínimo que se debe hacer. Yo no postulé a la reelección en Providencia, porque me parecía que no era aceptable que estuviera recibiendo un sueldo de la municipalidad, y al mismo tiempo haciendo campaña”, comentó la ex alcaldesa de Providencia.

Pero la otra cara de la moneda la expuso Johannes Kaiser. El candidato presidencial de extrema derecha descartó hacer el mismo gesto.

“Yo personalmente voy a seguir cumpliendo con mi deber como corresponde, hasta el último día de mi mandato, y si llego a descubrir que debido a mi campaña no puedo cumplir como parlamentario, efectivamente voy a renunciar a la dieta, y no antes”, aseguró el diputado del Partido Nacional Libertario.

Kaiser justificó su decisión apuntando precisamente contra Winter: “está necesariamente obligado a renunciar a su dieta en razón de los escándalos que están impactando a su partido y eso se entiende”, complementó.