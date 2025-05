Conocida influencer chilena sufre accidente en Bangkok: fue atropellada por soldados tailandeses antes de volver a Chile

Santiago

Un inesperado accidente sufrió la influencer chilena Cata Cazu mientras se encontraba en Bangkok, Tailandia, en los últimos días de su recorrido por el sudeste asiático. Según relató en redes sociales, fue atropellada por un furgón cuando intentaba cruzar una calle rumbo al aeropuerto, justo antes de tomar su vuelo de regreso a Chile.

El impacto le provocó una fractura en la pierna derecha que requirió cirugía inmediata. La también actriz de doblaje fue trasladada en ambulancia al hospital, donde fue intervenida con éxito.

“Se me olvidó que los autos en Tailandia andan al revés y ¡boom!, me atropellaron”, contó con humor a sus seguidores.

El vehículo involucrado resultó pertenecer a un grupo de soldados tailandeses, quienes más tarde la visitaron en el hospital para disculparse y llevarle regalos. “Me dieron una canastita con cosas, y cuando me den el alta me pagarán un hotel y me llevarán al aeropuerto”, comentó Cata, quien enfatizó que el accidente fue responsabilidad suya.

La influencer también agradeció contar con un seguro de viajes, que cubrió los 12 millones de pesos que costó su operación, además de su alojamiento y pasaje de regreso. “Mi consejo es que siempre viajen con un buen seguro”, recalcó.

Ya en proceso de recuperación, destacó que su buen estado físico fue clave.

“El doctor me dijo que era porque hacía deporte, porque tengo como harto músculo en los brazos y las piernas y eso me ayudó”, afirmó. Tras unos días en el hospital, Cata Cazu ya está en camino de regreso a Chile.