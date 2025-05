“Me tocó la fibra su gesto”: Naya Fácil le regala $1,5 millones al recolector de basura que devolvió la misma cantidad

Don Manuel, un recolector de basura que también trabaja en ferias y en labores de aseo en San Joaquín, encontró $1.5 millones en plena calle mientras se dirigía a su jornada laboral en La Pintana. Lejos de quedárselo, decidió devolver el dinero, lo que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales por su acto de honestidad.

Al conocer la historia, la influencer Naya Fácil pidió ayuda a sus seguidores para ubicar al trabajador. “¿Quién es él? ¿Me pueden dar el dato? El caballero que devolvió $1.500.000, yo se los quiero regalar a él”, publicó en sus redes, destacando la honradez del hombre.

Tras una campaña breve, Naya logró encontrarlo y concretó un encuentro que registró en video. “El fin de semana andaba de viaje y lo vi en la tele. Me conmovió bastante con su gesto, me tocó la fibra y me conmovió el corazón”, le dijo al trabajador. Luego, le entregó el mismo monto que él había devuelto: $1.5 millones.

“Sé que usted es muy sacrificado día a día (…) por su honestidad y por devolver el dinero aún cuando lo necesitaba, le traje una donación que ojalá le pueda alivianar la carga”, expresó la influencer, quien destacó públicamente los valores de Don Manuel: “Una gran persona, digna de imitar”.