“Ya no tenemos margen de error”: el duro análisis de Fernando Zuqui ante el presente de la UC

No es un momento fácil el que vive la UC, considerando que sumaron ya tres derrotas seguidas, entre Campeonato Nacional 2025 y Copa Chile.

Por lo mismo, en el elenco cruzado han mantenido el tono autocrítico respecto al rendimiento que han tendido.

“Está claro que estamos pasando un momento delicado en cuanto a lo deportivo. No es la primera vez en mi carrera que pasan este tipo de situaciones. Es parte del fútbol, obviamente que somos los primeros responsables. Nos tenemos que hacer cargo de la situación. La única forma que conozco yo que se sale de estos momentos es trabajando, poniendo la cara, siendo autocrítico. Este grupo tiene todas esas cosas, así que vamos a seguir trabajando”, dijo en conferencia de prensa el volante Fernando Zuqui.

“Sabemos que tenemos que mejorar muchísimo, porque no nos está alcanzando. Estamos en el debe y creo que es una situación en la cual nos tenemos que reinventar rápidamente porque se viene un partido importante y estamos en un club grande, donde tenemos que dar la cara y siempre vernos en los puestos de arriba”, planteó el argentino, ante la necesidad de ganar ante Deportes La Serena el domingo.

“Para mí, personalmente, tenemos que seguir trabajando en lo mental, en no bajar los brazos, porque eso se trata, no solamente en el fútbol, sino en la vida en general. El fin de semana tenemos un partido importantísimo donde necesitamos ganar, donde necesitamos ser protagonistas, porque este equipo lo ha demostrado por momentos, por partidos o en partidos completos. Entonces, creo que lo mental en estos momentos, no solo acá, sino en el fútbol en general, lo mental juega un papel muy importante”, remarcó Fernando Zuqui, desestimando el hecho de sumar refuerzos que puedan mejorar al equipo.

“Todavía quedan partidos para que se logre llegar a eso. Hoy pienso en lo que tenemos, que tenemos un gran grupo de grandes personas, que por ahí no están saliendo las cosas como queremos y tenemos que ser autocríticos. Somos los primeros responsables. Este grupo da la cara. Necesitamos empezar a ganar porque ya no tenemos margen de error”, dijo, apuntando a los elementos a corregir.

“Somos autocríticos, sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos, tanto defensivos como ofensivos, y obviamente se habla porque después de una derrota tenemos que poner la cara, ser responsables de esta situación y tener la personalidad para poder salir de esto”, cerró Fernando Zuqui.