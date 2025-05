“Aquí no se salva ninguno”: la feroz autocrítica de Gary Medel por el presente de la UC / Sebastian Beltran Gaete

Gary Medel fue el único jugador de la UC en expresarse en zona mixta tras la tercera derrota del equipo, esta vez a manos de O’Higgins.

“Pedirle disculpa a los hinchas por este pésimo nivel que estamos mostrando. No se merecen estos resultados, estamos jugando un partido a la semana. Aquí los responsables somos los jugadores y tenemos que hacernos cargo de eso”, dijo el “Pitbull”, autocrítico en torno al rendimiento individual y colectivo.

“Hay que mejorar en todo sentido. El técnico te da las herramientas, pero los que decidimos en cancha somos nosotros. Hay que mejorar individualmente. Aquí no se salva ninguno. Tenemos que demostrar que estamos en Católica. Estamos descansados, quedamos eliminados de todo, y los hinchas no se merecen esto”, aseguró, pasándole también un “recado” a la directiva.

“En la semana hacemos un gran entrenamiento, con mucha intensidad, un grupo de buena gente, pero con eso no te alcanza. Tenemos que hacernos todos responsables, los dirigentes tienen que trabajar para mejorar el equipo en junio”, enfatizó Gary Medel, buscando sacar adelante el presente de la UC.

“Es un momento difícil, estamos frustrados. No estamos jugando nada, no estamos demostrando nada. Hay que estar unidos. No podemos llegar a putearnos entre todos, al final es peor, pero hay que mejorar y decirse las cosas”, comentó el defensa, descartando mayores problemas con el arbitraje tras su “frustrada” expulsión.

“Esa amarilla y listo. Para eso está el VAR (...) En la segunda vez que toca en la mano de ellos en el área, el defensa tenía la pelota controlada. Lo mismo en el gol de Alfred, pero en general tuvo un buen arbitraje y los responsables somos los jugadores”, cerró Gary Medel en La Florida.