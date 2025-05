¡El payaso Pennywise está de regreso! Mira el primer tráiler de “It: Welcome to Derry”

Hace ya un buen tiempo que venimos hablando de Welcome to Derry, la nueva serie dentro del universo de It que llega a modo de precuela.

No hay dudas de que el payaso Pennywise es uno de los monstruos más aterradores y perturbadores de la cultura popular que tiene gran impacto con su presencia en pantalla.

Hay que recordar que la era actual de la franquicia cuenta con dos películas, estrenadas en 2017 y 2019. Pero aún hay mucho por contar en torno a esta historia, sobre todo si miramos al pasado.

Precisamente eso es lo que mostrará el programa basado en el universo de Stephen King y que llega de la mano de HBO Max.

Ahora, tras una larga espera cargada de incertidumbre y rumores, finalmente se liberó el primer tráiler oficial, ofreciéndonos un vistazo detallado de lo que está por venir.

Ambientada en 1962, esta nueva producción traslada al espectador décadas antes de los acontecimientos narrados en las películas It e It: Capítulo 2 , ambas dirigidas por Andy Muschietti.

Un punto a tener en cuenta es que, a diferencia de la novela original, donde el terror se desplegaba en los años 1957 y 1984, esta serie se sumerge en una nueva línea temporal dentro del mismo pueblo maldito: Derry, Maine.

Otro de los aspectos destacados en torno al proyecto es que Bill Skarsgård retomará su papel como el siniestro Pennywise.

La serie cuenta con la aprobación de King, quien ha seguido de cerca su desarrollo, lo que le otorga un estatus importante respecto a su narración.

Muschietti, quien también ha participado del título y ha dirigido cuatro capítulos, señaló que “Stephen King tiene que aprobarlo todo”.

Además, de Skarsgård, el elenco principal está compuesto por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe y Rudy Mancuso.

Por el momento no hay fecha exacta para el estreno pero se espera que llegue durante el otoño boreal (entre septiembre y diciembre) de este 2025. Ahora solo queda esperar por nueva información y más detalles.