¿Piensa en el retiro? Las declaraciones de Tom Cruise sobre su futuro

No hay dudas de que Tom Cruise es uno de los actores más populares de Hollywood, con millones de fanáticos en todo el mundo que han seguido cada detalle de su trayectoria.

Dentro de su nutrida y extensa carrera, Misión Imposible se ha posicionado como uno de sus trabajos más aclamados, resaltando como una de las franquicias más solidas en el cine de acción.

En este escenario, ad portas del estreno de la octava película, el intérprete conversó con la prensa durante una alfombra roja y analizó su futuro.

A sus 62 años de edad, Cruise es un ícono de la acción, protagonista de grandes historias y artífice de increíbles acrobacias.

Y si bien muchos podrían pensar en el ocaso de su carrera, lo cierto que el oriundo de New York aún no tiene previsto retirarse.

“Nunca dejaré de hacer acción, nunca dejaré de hacer drama, películas de comedia”, expresó el actor, reafirmando su compromiso e intensiones a futuro.

Aunque esta octava entrega marca el cierre de la saga de Ethan Hunt, Tom aclaró que aún tiene mucho más que entregarnos en el rubro.

“Dije que voy a hacer películas hasta mis 80; en realidad, voy a hacerlas hasta mis 100”, afirmó con entusiasmo y determinación.

La importancia de Misión Imposible

Misión Imposible, que comenzó en 1996, ha sido una travesía de casi tres décadas para Tom Cruise, marcando su carrera en diferentes ámbitos.

“Ha habido tantos niveles de recompensa con los cineastas con los que he colaborado, los equipos, las personas, las culturas en las que hemos trabajado”, comenzó reflexionando.

“Todo lo que he aprendido y continúo aprendiendo sobre contar historias, sobre la vida, sobre liderazgo, sobre el carácter y cada aspecto de la realización cinematográfica. Ha sido excepcional, realmente es excepcional. Me siento muy afortunado de poder hacer las películas que hago y me encanta. Me encanta simplemente hacer películas", agregó.

En cuanto a las exigentes acrobacias que caracterizan a la serie, Cruise comentó con humor: “Hay muchos rituales previos a las acrobacias que me mantienen con vida. Se piensa mucho en ello, y son muy complejas y muy interesantes.”

Con su inquebrantable pasión y energía, el intérprete demuestra de varias maneras que su misión en el cine está lejos de concluir.