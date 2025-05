El fuerte reclamo del DT de Chelsea contra el Betis de Pellegrini antes de la final de la Conference League

El entrenador del Chelsea, Enzo Maresca, se quejó públicamente este martes por la diferencia en los días de descanso que tendrá su equipo y el Real Betis de Manuel Pellegrini antes de la final de la UEFA Conference League.

El cuadro de Sevilla jugará este el viernes ante el Valencia por la última fecha de La Liga de España, mientras que los “Blues” jugarán la última jornada de la Premier League el domingo ante el Nottingham Forest.

Así, el Betis contará con 48 horas más de descanso a diferencia del elenco de Londres para la final del certamen europeo, que está programada para el próximo miércoles 28 de mayo en el Estadio Municipal de Breslavia, en Polonia.

Al respecto, Maresca no ocultó su molestia y declaró que “no es algo normal, no sé si esto lo decide La Liga, la Premier o la UEFA, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que no es normal”.

“No me gusta, no se puede dar 48 horas más de descanso a otro equipo”, insistió el técnico del Chelsea, agregando que “o jugamos ambos el viernes, o ellos juegan el domingo, como nosotros”.

Más allá de la polémica, Enzo Maresca volvió a llenar de elogios a Manuel Pellegrini, con quien trabajó como ayudante en el West Ham United. “Es una referencia para mí. Pasé cuatro años con él. Es un gran ser humano, una gran persona. Estamos siempre en contacto”, dijo sobre el “Ingeniero”.