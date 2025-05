En conversación con ADN Hoy, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) analizó el actual panorama de cara a las elecciones presidenciales en Chile, marcado por un empate técnico entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, según la última encuesta Cadem.

En ese contexto, el parlamentario destacó el carácter inédito del proceso. “Esta es una elección que está completamente abierta”, afirmó.

Lagos Weber recalcó que, pese a que en un principio la alcaldesa de Providencia parecía liderar con claridad, “ya fue pillada, sobrepasada, bajó, y apareció Kaiser. No fueron capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en una primaria, ni entre dos siquiera”.

Agencia Uno Ampliar

A juicio del senador, esa descoordinación contrasta con lo logrado por el oficialismo: “Estoy contento de que tuvimos la capacidad de ponernos de acuerdo, lo que genera una señal de conducción y gobernabilidad”.

El parlamentario destacó también la consolidación de Carolina Tohá como figura presidencial del sector, pese a la baja de dos puntos registrada en la encuesta Cadem: “Yo la apoyo activamente. Su desempeño en este gobierno ha demostrado capacidad de conducción, con avances concretos en seguridad y reforma de pensiones”.

“Yo no voy a criticar…”

Respecto al ascenso de Johannes Kaiser, el senador Lagos Weber lo interpretó como una señal de alerta sobre la crisis de representación. “Tenemos que poner atención a las señales que envía la ciudadanía, porque yo no voy a criticar ni a Kaiser, ni a Kast, ni Matthei por lo que piensen o propongan, de lo que me tengo que preocupar es pensar por qué tienen ese apoyo”, manifestó.

El legislador fue enfático en que la clave no es solo la gobernabilidad, sino ofrecer soluciones concretas y viables: “La gente quiere saber qué vamos a hacer, pero también si tenemos la capacidad de hacerlo. No basta con buenas ideas si no hay credibilidad para llevarlas a cabo”.