CADEM: Matthei registra baja en preferencias y empata con Kast en intención de voto

Este domingo se dieron a conocer los resultados de la última Encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de mayo, que evidencian un empate técnico en la intención de voto presidencial entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, ambos con un 17% de las preferencias.

La exalcaldesa de Providencia cayó tres puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, mientras que el líder del Partido Republicano subió cuatro puntos, igualando a Matthei por primera vez en varias semanas. Más atrás aparece la ministra del Interior, Carolina Tohá, con un 10%, pese a una baja de dos puntos que la mantiene como la figura oficialista mejor ubicada.

El cuarto lugar del sondeo muestra un empate entre Johannes Kaiser, representante del sector libertario, y Gonzalo Winter, del Frente Amplio, ambos con un 6%. Les siguen Jeannette Jara con 5%, Franco Parisi y Michelle Bachelet, ambos con un 3%. El porcentaje de indecisos o quienes no respondieron alcanza el 30%.

La encuesta también incluyó simulaciones de escenarios de primera vuelta presidencial. En el primero, Matthei obtiene un 21% (cuatro puntos menos que la semana anterior), seguida por Kast con 20% (+3), Tohá con 16%, Kaiser con 9%, Parisi con 7%, Marco Enríquez-Ominami con 5%, Harold Mayne-Nicholls con 4%, Eduardo Artés con 2% y Ximena Rincón con 1%. Un 15% no sabe, no responde o no votaría.

En escenarios donde se reemplaza a Tohá como carta oficialista, Matthei y Kast mantienen el liderazgo. Con Jeannette Jara como abanderada, Matthei lograría 21%, Kast 20% y Jara 14%. Si la figura del oficialismo fuese Gonzalo Winter, los resultados serían Matthei 22%, Kast 21% y Winter 11%.

En cuanto a la evaluación presidencial, el sondeo indica que un 26% aprueba la gestión de Gabriel Boric, con una desaprobación que alcanza el 70%, una de las cifras más altas registradas durante su mandato.