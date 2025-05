Tiago Nunes vuelve a cuestionar al arbitraje en Chile: “Pareciera que acá dirigen como si estuvieran de vacaciones”

Tiago Nunes no escondió, una vez más, su molestia en torno al resultado de la UC, considerando que sumó su tercera derrota seguida, esta vez ante O’Higgins.

En conferencia de prensa, el brasileño reconoció el bajo nivel ofensivo. “El equipo sufrió para generar juego en el último tramo de la cancha. Tocamos más de 500 veces la pelota, pero nos faltó la capacidad de un juego asociativo, más creativo. Hay que darle mérito a O’Higgins, que hizo una marca súper fuerte y ganaron casi todos los duelos”, planteó.

De todas formas, el DT de la UC le restó méritos a su rival como para haberse llevado la victoria.

“Defensivamente, el equipo no sufrió, O’Higgins generó una sola ocasión. Los goles fueron fuera de lo común. Es otro partido en que comenzamos perdiendo. Ahí no hay explicación. No podemos fallar en cosas tan básicas, es el tercer gol que recibimos en el año después de un lateral (...) Pagamos muy caro defensivamente un partido en que O’Higgins no hizo nada para ganar”, enfatizó Tiago Nunes.

Sin embargo, al margen del desarrollo del partido, no dejó pasar la actuación de José Cabero, sobre todo en torno al penal que les cobró en contra y la expulsión a Gary Medel, de la cual posteriormente se desdijo a través del VAR.

“Los árbitros antes deberían hacer un asado para concordar cuál es el criterio. Cabrero no cobra falta y el que cobra el VAR es de una situación que, si hubiera sido fuera del área, no se cobraría. Hubo dos penales que no se cobraron a nuestro favor. Expulsaron a Medel y el VAR deshabilitó al cuarto árbitro. Eso afecta el desarrollo de un partido. No se concentran como en torneos internacionales, donde los veo y lo hacen muy bien. Pareciera que acá arbitran como si estuvieran de vacaciones”, fustigó.

Las lecciones para Tiago Nunes

El DT brasileño planteó la necesidad que tiene el equipo en torno a mejorar su nivel para revertir la racha de resultados.

“Tenemos que ser consistentes en momentos puntuales. Si no puedes generar en ataque, debes empatar. Así actúan los equipos con jerarquía. Ahí tenemos que procurar los jugadores que aportan a Católica. Me dio gusto como entraron Rossell, Corral. Les voy a dar más oportunidades”, comentó, abogando por la necesidad de sumar refuerzos en el mercado invernal.

“Hay una limitación económica, pero tenemos que buscar algún refuerzo para traer jerarquía al equipo, poner el balón bajo el pie. No puedo reclamar nada de mi equipo, entrena, compite, no veo a nadie que no se esfuerce, pero de buena voluntad no se hace todo”, concluyó en La Florida.