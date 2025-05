“Sin las polémicas que tuve, sería un fijo en la selección chilena, por eso ahora trato de hacer las cosas bien, para poder estar en el futuro”

Jordhy Thompson, delantero del Orenburg de Rusia, aseguró que hoy estaría en La Roja de no ser por los problemas que ha tenido en los últimos años, siendo el más grave de ellos, la denuncia en su contra por violencia intrafamiliar, por la cual estuvo en la cárcel en 2023.

“Yo creo que sin las polémicas que tuve, ahora sería un fijo en la selección chilena, por eso ahora trato de hacer las cosas bien, para poder estar en el futuro”, señaló el ex Colo Colo en diálogo con En Cancha.

“Yo sé que para tener una opción, tengo que volver a jugar como lo estaba haciendo en Colo Colo. Volver a tener confianza en mí como lo tenía en ese momento. Si sigo todos los procesos que tengo que hacer como futbolista, estoy más que seguro que podré estar en La Roja”, sostuvo el delantero de 20 años.

Además, Jordhy Thompson afirmó que Damián Pizarro, hoy en Udinese, tiene todo para ser el futuro centrodelantero de La Roja. “Yo digo: ¿Cómo pueden criticar a Damián si es un terrible jugador? De hecho, lo veo como el futuro 9 de la selección chilena. No tengo ninguna duda de que lo va a lograr, por eso siempre le digo: ‘Hermano, tranquilo que vas a ser sí o sí el 9 de La Roja’. Yo trato siempre de tirarlo para arriba, porque sé que él se hace el fuerte, pero es una guagua rusa, como le digo yo”, comentó.

Por último, el ariete destacó el apoyo que le dio Pizarro luego de la denuncia por violencia intrafamiliar. “Cuando me pasó todo lo de la polémica, estuvo ahí para mí, tanto que me dedicó un gol en su momento, lo que recuerdo con mucho cariño. Y también me fue a visitar a la cárcel”, concluyó.