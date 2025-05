“Estoy cansado de que el responsable siempre sea el DT; que alguna vez, un jugador diga ‘yo también me voy’”

Claudio Borghi se pronunció ante la inminente salida de Jorge Almirón en Colo Colo. En su rol de comentarista, el “Bichi” le restó responsabilidad al técnico albo por la mala campaña 2025 y apuntó al bajo rendimiento de algunos jugadores.

“Yo estoy cansado de que el responsable siempre sea el entrenador. Alguna vez, algún jugador tiene que levantar la mano y decir ‘yo también me voy, porque no estoy siendo un aporte para la institución’. Esto normalmente no pasa”, señaló en ESPN.

En la misma línea, el ex entrenador que fue tetracampeón con el “Cacique” mencionó que “si la salida del entrenador fuera suficiente para que esto se solucione, se podría entender, pero creo que no es el factor”.

Por último, Claudio Borghi aseguró que a Colo Colo se le viene un duro panorama en lo económico. “El momento que está viviendo Colo Colo es bien complejo, no solamente en resultados. Entendiendo que el club tiene algunos problemas económicos y me da la sensación de que gastó plata a futuro, como cuando uno se mete en un crédito y dice ‘lo voy a pagar de alguna forma’, pero luego te quedas sin trabajo y no puedes pagar los compromisos que tomaste”, concluyó.