“No pienso dejar que me gane”: Teresita Reyes impacta con anuncio sobre su cáncer desde la clínica

Previamente, después de haber sido dada de alta, Teresita Reyes informó a través de su cuenta oficial de Instagram que ya se encuentra en su hogar, rodeada por el cariño de sus hijos y nietos.

La reconocida actriz chilena de 75 años atraviesa un complejo proceso médico tras ser diagnosticada con cáncer mandibular y estomacal.

“Amores, una actualización personal. Ya estoy en casa, acompañada de mis hijos y nietos, y muy agradecida de haber recibido el alta médica”, escribió en la red social.

En esa misma publicación, la intérprete dio a conocer el siguiente paso en su tratamiento: “Esta semana comienzo con los ciclos de quimioterapia, una etapa que enfrento con fe, energía y mucho amor”.

Durante su recuperación, Teresita Reyes también quiso expresar gratitud por el respaldo recibido: “Quiero dar las gracias de todo corazón por el cariño, las oraciones y las bendiciones que me han enviado. Me han llegado profundamente y me han dado una fuerza enorme”.

Por último, la actriz dejó un mensaje de aliento a quienes atraviesan un diagnóstico similar: “Un abrazo lleno de esperanza a quienes están viviendo algo parecido. No están solos, confíen en que todo va a estar bien. Yo también lo creo”.

Dio comienzo a su quimioterapia

Y recientemente, en un mensaje desde la clínica, la intérprete comunicó oficialmente el inicio de su quimioterapia. “Lamentablemente, el cáncer volvió. Pero no pienso dejar que me gane. Hay que atacarlo con todo, y en eso estoy: con fuerza, con fe y con el amor de mi familia y de todos ustedes”.

“Hoy comencé la quimioterapia en la FALP (Fundación Arturo López Pérez), rodeada de un equipo humano maravilloso. Estoy profundamente agradecida del cariño, el respeto y la entrega de cada persona que trabaja aquí. Sin ellos, todo sería mucho más difícil”, añadió.

“Gracias también a ustedes por acompañarme con tanto cariño, mensajes, oraciones y buena energía. Me siento sostenida y acompañada. Vamos paso a paso, con valentía y esperanza”, concluyó.