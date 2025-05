Teresita Reyes anuncia que fue dada de alta médica tras compleja operación por cáncer: “Todo va a estar bien”

Desde su cuenta oficial de Instagram, Teresita Reyes comunicó a sus seguidores que ya se encuentra en casa tras haber sido dada de alta médica.

La actriz chilena enfrenta un proceso complejo luego de ser diagnosticada con cáncer mandibular y un tumor en el estómago.

“Amores, una actualización personal. Ya estoy en casa, acompañada de mis hijos y nietos, y muy agradecida de haber recibido el alta médica”, escribió la intérprete en una publicación reciente, que estuvo acompañada de un mensaje lleno de optimismo.

En el mismo comunicado, compartió una importante noticia respecto a su tratamiento: “Esta semana comienzo con los ciclos de quimioterapia, una etapa que enfrento con fe, energía y mucho amor”.

Teresita Reyes también señaló que “quiero dar las gracias de todo corazón por el cariño, las oraciones y las bendiciones que me han enviado. Me han llegado profundamente y me han dado una fuerza enorme”.

Finalmente, dirigiéndose a otros pacientes que atraviesan situaciones similares, la actriz añadió: “Un abrazo lleno de esperanza a quienes están viviendo algo parecido. No están solos, confíen en que todo va a estar bien. Yo también lo creo. Con todo mi cariño, Teresita Reyes”.

Antes envió un mensaje a sus seguidores desde la clínica

Días antes, la actriz había compartido una imagen desde la clínica, donde también se expresó con afecto hacia sus seguidores.

“Hola mis amores, solamente para decirles que les agradezco todo el cariño y todo el apoyo. Vamos saliendo paso a paso”, comentó en esa ocasión.

El posteo fue recibido con una ola de mensajes positivos, destacando el cariño del público hacia la reconocida figura nacional.