¿Se va de Colo Colo? Claudio Aquino aclara los rumores sobre su salida y reconoce contactos con Vélez Sarsfield

Claudio Aquino, volante de Colo Colo, habló tras la goleada por 4-0 sufrida ante Racing de Avellaneda que dejó a los albos eliminados de la Copa Libertadores 2025 y se refirió a los rumores que apuntan a su intención de dejar el club para volver a Vélez Sarsfield.

En diálogo con ESPN, el mediocampista argentino reconoció que ha tenido contactos con el presidente del “Fortín”, Fabián Berlanga, aunque dejó en claro que su intención es seguir en el “Cacique” pese al complejo momento que atraviesa el equipo.

“Sí, hablé con el presidente, me ha preguntado cómo está mi familia. Hablamos dos o tres mensajes, me dijo, no sé si en forma de chiste o en serio, ‘te espero en junio’ y quedó la conversación ahí”, confesó.

“Yo no contesté que sí, ni que me quiero ir o que estoy triste. Obviamente que estoy triste por el momento que estamos viviendo porque no es fácil para nadie, pero cuando yo tome alguna decisión de querer irme o salir del club, voy a ser el primero en decirlo”, agregó.

En esa línea, Aquino aclaró que “tengo contrato con Colo Colo, no pienso ni en Vélez ni en otro equipo. Tengo que pensar en el momento que estamos viviendo nosotros, tratar de sacarlo adelante y, como dije, cuando yo tenga ganas de irme, seré el primer en decirlo”.

“Hoy estoy tranquilo, obviamente que dolido por lo que está pasando, pero hay que trabajar y sacarlo esto adelante”, agregó el mediocampista de 33 años.