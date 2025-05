Jorge Almirón deja en duda su futuro en Colo Colo y lanza fuerte dardo al plantel: “El que no quiera estar...”

Jorge Almirón, entrenador de Colo Colo, analizó la dura goleada que sufrió este jueves por 4-0 en su visita a Racing de Avellaneda, resultado que dejó al “Cacique” eliminado de la Copa Libertadores 2025 en la fase de grupos y sin opciones de acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

“Fue un partido durísimo. Si evaluamos el partido, creo que hasta el gol de ellos estábamos jugando muy bien. Tuvimos las situaciones más claras y cuando estábamos controlando mejor la pelota, se genera una perdida en el medio y llega el gol de ellos”, comenzó diciendo el DT.

“Terminado el primer tiempo llega el segundo gol de ellos, un golpe duro. Y bueno, en el segundo tiempo ya nos quedamos con un hombre menos y el rival tiene mucha jerarquía, así que lo aprovechó y jugaron un partido muy serio”, agregó.

En esa línea, el técnico de los albos apuntó que “nuestro equipo hizo lo que pudo, corrió, pero ya con la cabeza bastante frágil. Creo que después de lo de Fortaleza el equipo sintió los golpes anímicamente. Lo intentó por muchos momentos y lo hizo bien, pero cuando sufrió el primer traspié, creo que el equipo lo sintió mucho”.

“No sé si esa es la explicación, pero sí es evidente que después del partido contra Fortaleza de local cambió la cabeza del equipo. Lo sentimos”, agregó sobre los efectos que tuvo esa fatídica noche en el Estadio Monumental ante el cuadro brasileño.

Consultado por la falta de gol, Almirón comentó que “situaciones de gol tuvimos en los dos partidos. A veces uno trata de buscar culpables y yo no soy así. El equipo gana o pierde todos juntos, y la evaluación es más interna. Acá el entrenador tiene que poner la cara y hacerse responsable”.

“Es difícil explicarlo, pero algo pasó, porque es evidente que este equipo el año pasado no recibió tantos goles en la Copa Libertadores. Era un equipo sólido y después del partido con Fortaleza si lo sufrimos”, añadió.

Por otro lado, el entrenador de Colo Colo se refirió su futuro y la posibilidad de dar un paso al costado: “No sé, ahora terminó el partido y estoy pensando en lo de recién. Fue un golpe duro y no pienso mucho más que eso”.

“No voy a responder eso, voy a hablar con los directivos primero. No es el momento de responder eso ahora. Obviamente la gente está dolida y triste. Cualquier equipo del en el mundo y más un equipo grande que recibe 12 goles en pocos partidos, es normal que esté dolida”, complementó.

“Nosotros estamos muy mal. Creo que como equipo nos desprestigiamos todos y yo también como entrenador. A mí en la Copa Libertadores nunca me habían hecho tantos goles. El año pasado nos hicieron 16 goles en todo el torneo, en Libertadores muy pocos y ahora en cuatro partidos nos hacen 12 goles. Es inexplicable, no puedes competir así”, continuó.

Finalmente, Jorge Almirón envío un potente mensaje al plantel y reconoció que “tengo fuerzas para revertir esto. Yo estoy acostumbrado a estas cosas. No me gustan, las sufro y odio estar en esta situación porque nunca me ha pasado, pero ya no depende de mí. Claro que puedo seguir, el equipo tiene que cambiar algunas cosas obviamente, pero ya es una evaluación más hacia adentro”.

“Los que quieren estar comprometidos tienen que seguir estando y los que no pueden o no les da para el compromiso, tendrán que ser sinceros y decir que no pueden acompañar este momento. Yo estoy con toda las fuerzas para seguir. Es una lástima porque nos desprestigiamos todos, nosotros como cuerpo técnico, los jugadores, el club y la hinchada”, sentenció.