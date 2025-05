Se fue del fútbol chileno y ahora confirma su gran deseo: “Ojalá terminar mi carrera usando la camiseta de Colo Colo”

Brian Fernández, quien hace poco encontró club en la segunda división de Argentina, reconoció que le gustaría terminar su carrera en Colo Colo, club donde siempre ha deseado jugar.

“Sé que puedo llegar el día de mañana a estar en Colo Colo. Pero bueno, dependerá de mí, no de ellos, ni de lo que pida la gente. Dependerá de cómo esté, hasta que pueda salir una chance para ir a ese club hermoso y grande. Sinceramente, ojalá que pueda terminar mi carrera usando esa camiseta”, aseguró el delantero argentino en diálogo con AS.

En la misma línea, señaló: “Tengo mucha ilusión de algún día poder vestir la camiseta de Colo Colo. No sé qué me llama la atención, no sé qué es lo que realmente me gusta, pero tengo ganas de compartir plantel con la gente de ahí”.

Brian Fernández y su sorpresiva salida del fútbol chileno

A fines del año pasado, Coquimbo Unido anunció a Brian Fernández como nuevo refuerzo para la temporada 2025. Sin embargo, a los pocos días después, el atacante decidió irse de los “Piratas” para volver a Argentina, por temas personales.

En conversación con AS, el ariete de 30 años abordó su sorpresiva salida del fútbol chileno. “Me quedó un sabor amargo la última vez. Sinceramente, jugar en Chile era algo que queríamos con Leandro (Fernández, su hermano, actual delantero de la U). Queríamos compartir cancha, rivalidad. Pero bueno, algún día...”, comentó.

Por último, confesó que le gustaría enfrentar a su hermano en un Superclásico entre Colo Colo y la U. “Sí, sería lindo, y ganárselo. Pero bueno, Leandro está muy bien y estoy muy contento por él”, concluyó.