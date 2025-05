La confesión de Brian Fernández sobre su fallido fichaje en Coquimbo Unido: “No me sentía bien”

Luego de su polémica salida de Coquimbo Unido y varios meses de inactividad, Brian Fernández encontró nuevo club para retomar su carrera futbolística. Se trata de Talleres de Escalada, equipo que milita en la Segunda División de Argentina.

En su presentación oficial, el delantero con pasado en Unión La Calera explicó como se dio su llegada al elenco de la Primera B trasandina y dio a conocer los motivos de su fallido fichaje en los “Piratas”, donde apenas duró dos semanas.

“Esta llegada se dio por redes sociales. Me vieron entrenar y me propusieron venir acá. Lo decidí porque puedo estar cerca de la familia, y estoy muy bien acompañado”, señaló el ariete de 30 años.

Respecto a su salida de Coquimbo, Brian Fernández confesó que “en ese momento no me sentía bien y decidí parar. Le agradezco a la gente de Coquimbo que se portaron muy bien conmigo. Fue una decisión que decidí tomar con ellos, y por eso volví a Argentina".

“Yo quería parar y eso me hizo muy bien. Fueron cinco meses parados y me permitió llegar acá a Talleres. Ya estoy rehabilitado y ahora debo esperar por mi oportunidad”, agregó, asegurando que está alejado de las adicciones que han complicado su carrera.

Además, valoró el recibimiento que tuvo en Talleres de Escalda. “El técnico me brindó lo mejor para que yo pueda estar bien, me dijo que contara con él también afuera del club. Eso me dejó muy tranquilo. Que se preocupen por mi persona es lo más importante para mí. Con la confianza que me dio estoy para dar lo mejor y tener la responsabilidad de un jugador de fútbol”, señaló.

“Me estuve entrenando un poco en este tiempo, como para no estar fuera de ritmo. Tengo muchas ganas de jugar y ya estoy habilitado. No viajo a Santa Fe para jugar con Colón, pero ojalá podamos sacar un buen resultado. Trabajaré para poder ganarme el puesto y sé que puedo ser importante para Talleres. Tenemos Brian para rato”, añadió.