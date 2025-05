Daniela Aránguiz y su confesión sin filtros por rumoreado coqueteo con Marcelo Ríos: “Lo invité a comer a mi casa”

Durante una emisión de Zona de Estrellas, Paula Pavic, expareja de Marcelo “Chino” Ríos, insinuó que Daniela Aránguiz habría coqueteado con el extenista mientras aún eran pareja.

“Me pareció un poco raro que le siguieras el juego y habiendo pasado tú por lo mismo”, fue parte de un mensaje que la emprendedora le habría enviado a Daniella Campos. El comentario surgió luego de que la expareja de Chino Ríos revisara chats entre el exnúmero uno y la panelista de Sígueme.

Consultada por este episodio, Daniela Aránguiz respondió en Sígueme, donde abordó abiertamente su vínculo con el deportista: “El Chino Ríos era mi amor platónico, siempre fue mi amor platónico”, dijo al comienzo.

“Mira, yo les voy a contar la verdad, porque no soy mentirosa. Y me da lo mismo porque soy una mujer soltera y puedo hacer lo que yo quiera”, añadió.

A esto sumó: “Yo soy súper coqueta. Si ella se metió al celular de Chino y leyó una conversación que era privada, ella se la puede tomar como ella quiera. Pero yo hablé con un hombre separado”.

Tras ello, señaló que “yo siento una admiración profunda por Marcelo Ríos, me encanta su personalidad”.

La panelista quiso poner límites claros a las especulaciones. “Yo no he tenido ningún romance con él, eso lo voy dejar claro”, aseguró, y añadió con tono irónico: “No me ha dado ni un beso, para que la Paula pueda dormir tranquila hoy día”.

¿Tienen agendada una cita?

Más adelante, Daniela Aránguiz reveló que los diálogos con el exnúmero uno del mundo han continuado: “El Chino me comentó una historia de Instagram. Yo subo una historia y el Chino Ríos me comenta la historia en privado, yo le respondo y ahí empezamos... No les voy a contar lo que me comentó”.

“Pero fue superdecente, supercaballero, superubicado y muy simpático conmigo (...) Yo hablo con Marcelo, creo que la última vez que hablé con él fue hace dos semanas, pero ‘¿cómo estás?’“, añadió.

Posteriormente, la panelista de Sígueme reveló: "Yo lo invité a salir, no él. Yo le dije que cuando esté en Chile, que me avise para salir a comer“.

“No me he juntado con él en Miami, pero encantaría juntarme contigo Marcelo en Miami. En julio voy a andar por allá, porque en una de esas me puedes sacar a andar en yate, llevo mi bikini blanco y nos tomamos unos espumantes, y me encantaría”, complementó.

Finalmente, Daniela Aránguiz expresó: “Yo lo encuentro súper simpático, tenemos gente en común y me llevo muy bien con él. Es un caballero, nunca ha sido desubicado conmigo, por el contrario, me ha tratado muy bonito”.

“Yo le dije, ‘cuando estés aquí, te invito a comer’. Incluso le dije que lo invitaba a comer a mi casa (...) Yo no voy a ser tan pava de ir a un restaurante con Marcelo Ríos, imagínate tú. Y después Marcelo me dice ‘nunca me mandaste la dirección’”.