En una reciente entrevista, el actor Gonzalo Valenzuela sorprendió al revelar un episodio desconocido con el extenista Marcelo “Chino” Ríos, quien lo habría desafiado a una pelea de boxeo con show incluido.

La anécdota surgió durante una conversación en el canal de YouTube Porcel TV, donde intérprete recordó el momento en que el exnúmero uno del tenis lo contactó directamente para proponerle un combate.

“El Chino me llamó y me dijo: ’me contaron que eres bueno para los combos, ¿por qué no hacemos una pelea? Llenamos un estadio, primero nos sacamos la mugre por redes sociales’”, contó entre risas.

“¿Tú pelearías solo contra mí?”

Valenzuela, quien es un apasionado del boxeo y fundador del club “Ringo” en honor a su hijo fallecido, se tomó la propuesta con humor y respondió con ironía. “Le mandé un mensaje y le dije: ‘yo feliz, pero ¿tú pelearías solo contra mí? ¡Mides 1,70, hue**!’”, relató el actor.

La reacción de Ríos no fue la mejor. Según el exMachos, el extenista “se picó de una manera… me dijo que entrenaba todos los días y que iba a contratar a Tyson”.

Sin embargo, el duelo nunca se concretó. “Al final, Chino…”, dijo Valenzuela, haciendo un gesto con la mano que insinuaba que el tenista “arrugó”.