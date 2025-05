“Si me preguntan hoy día…”: Tomás Vodanovic aborda eventual futura candidatura presidencial y aclara continuidad como alcalde de Maipú

Durante este martes, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se refirió a una posible candidatura presidencial en conversación con Ciudadano ADN, instancia en la que descartó tener ese objetivo y reafirmó su compromiso con la comuna que encabeza.

“ Si me pregunta hoy día: no lo quiero . Pero más que no quererlo, yo creo que no son deseos o voluntades personales”, declaró.

En ese sentido, explicó que su decisión responde tanto a razones personales como políticas. “Acabo de asumir un compromiso importante con los vecinos de Maipú mediante una elección. Siento que sería muy feo incumplir una promesa con gente que creyó en ti, que te dio su cariño, su apoyo, con la cual asumiste un compromiso”, afirmó.

El jefe comunal recalcó que “parte importante de la función pública tiene que ver con la confianza que uno va generando en las personas, y traicionar mi principal compromiso a tres años de haber iniciado quizá una carrera política más pública me parece, uno, que no corresponde, y dos, que me quitaba cualquier piso de credibilidad para cualquier proyección futura. Los compromisos son compromisos y hay que cumplirlos ”.

“Estoy en un proceso muy incipiente”

“Asumir un cargo como la presidencia de la república requiere de un nivel de preparación, de experiencia, que yo en estos momentos de mi vida no tengo. Entiendo que hoy en día muchas veces se juzga por las popularidades o por la encuesta, pero creo que para ser presidente de la república se requiere mucho más que eso: más recorrido, más liderazgo, más trayectoria, más capacidades”, reflexionó.

“Estoy en un proceso muy incipiente. Hemos administrado de buena forma, quizá, un municipio complejo, pero con eso no basta para tener credenciales. Creo que hay que tener un plan político que se construya de manera más sólida y a largo aliento”, añadió.