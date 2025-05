Durante este martes, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, abordó en conversación con ADN Hoy el incierto futuro del proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas, luego de que fuera derivado a comisión mixta al no alcanzarse un acuerdo en la Cámara.

Fries afirmó que el proyecto ha ido perdiendo respaldo político tras los avances obtenidos en el Senado: “Hay que retrotraerse a lo que fue el mayor consenso que se obtuvo, que fue en las comisiones unidas del Senado. Después de eso, la verdad es que el proyecto ha venido cayendo en un descrédito finalmente transversal”.

La diputada enfatizó que la falta de acuerdos quedó de manifiesto en la última votación. “En la Comisión de Seguridad de la Cámara nos abstuvimos tanto el oficialismo como la oposición, y ayer lo que se mostró es que nadie está finalmente de acuerdo, no hay consenso mínimo respecto de las reglas de uso de la fuerza. Y eso me parece grave”, señaló.

“Me parece grave cómo terminó la votación ayer, porque efectivamente todos los sectores estábamos de acuerdo ahí con ir a la mixta, pero había temas que son de sentido común y que también fueron cuestionados ayer. Entonces tiene mal pronóstico este tema y es un tema central para darle certeza a los funcionarios encargados del orden, a las Fuerzas Armadas”.

“Es bien de sentido común”

En esa línea, explicó que “ayer se pidieron un total de 20 solicitudes de votaciones separadas. La sala de la Cámara de Diputados finalmente aprueba parcialmente los ajustes al proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza, que fueron acordados por el Senado, pero, ya decíamos, son seis puntos de la iniciativa que fueron rechazados básicamente por resistencia de la propia oposición”.

“A nosotros se nos acusa de ideológicos, pero la verdad es que yo creo que todo lo que les estoy contando es bien de sentido común. Es una discusión técnica que tiene que tener los bordes que se han diluido en esto. Efectivamente, la oposición ha querido imprimir una derrota política y el problema es que con esto no se juega políticamente. Esto es una materia muy seria y donde hay que ser muy responsable respecto de las cosas que afirma o niega”.

La legisladora agregó que “estoy planteando, y de la manera yo creo que bien racional, cuáles son los problemas de esta ley. A mí no me interesa hacer de esto un triunfo político. Lo que me interesa es que Carabineros pueda hacer bien la pega y que el día de mañana no tengamos que sufrir una muerte por abuso de poder de parte de algún funcionario de orden y seguridad como ha pasado”.

El proyecto

Consultada por qué el Frente Amplio considera que el proyecto está en su peor momento, respondió: “Porque hay consensos que son básicos y globales, como por ejemplo la prohibición de la tortura. Uno dice: ‘bueno, en Chile hoy día no se tortura, no estamos en dictadura’, por cierto, pero la tortura es bastante más amplia que una política sistemática durante la dictadura, y entraña también situaciones como, por ejemplo, las que a mí me tocó vivir como directora del Instituto de Derecho Humano: una vez que se detiene a las personas, se le aplica fuerza para detenerlas, ya las tienen sometidas y aun así hay golpes, hay malos tratos también en los retenes”.

Asimismo, cuestionó el rechazo a otras normas que, según dijo, están ampliamente establecidas en la legislación vigente. “Hay normas bastante básicas, como, por ejemplo, también el resguardo de niños y niñas, que es algo que atraviesa toda nuestra legislación, incluso respecto al control preventivo de identidad con niños y niñas. Esa norma también fue cuestionada por la oposición, y me parece que no hay mucha sensatez en esto”.

“Hay una búsqueda de infringir una especie de derrota política en términos de descuidar cuestiones que son tan esenciales por tratar de acorralar al oficialismo en una idea como de que somos contrarios a las reglas de uso de la fuerza, y eso no es efectivo. Es la mejor garantía para Carabineros y también para la ciudadanía que existan, que sean claras, que den paso a paso cuáles son los movimientos que tienen que hacer las fuerzas de orden y seguridad en distintos contextos”, cerró.