Comisión mixta de Pesca acuerda dividir votación: futuro de la cuota de merluza común queda en vilo tras tensa sesión

Una compleja y tensa sesión se vivió esta tarde en la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto al proyecto de fraccionamiento pesquero. La instancia, crucial para definir el reparto de las cuotas de pesca entre el sector industrial y artesanal, se vio enturbiada por un impasse significativo que terminó por complicar aún más la tramitación de la iniciativa.

La raíz del problema estuvo en la entrega de cifras erróneas por parte del Ejecutivo, específicamente sobre la captura industrial de merluza común. Estos datos, proporcionados por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, generaron cuestionamientos y enredaron la discusión sobre uno de los puntos más sensibles del proyecto: el fraccionamiento de la cuota de merluza común.

Para intentar destrabar la situación y corregir el curso del debate, el Gobierno propuso una salida: reabrir la discusión y someter nuevamente a votación el fraccionamiento de la merluza común. En la sesión previa de la comisión, se había alcanzado un acuerdo para reducir la cuota asignada al sector industrial al 48% y aumentar la correspondiente a los pescadores artesanales al 52%, un avance considerado importante por el sector artesanal y parte del oficialismo.

División del proyecto y reacciones contrarias

Sin embargo, para poder reabrir la votación sobre el fraccionamiento de la merluza común, se requería la unanimidad de los miembros presentes en la comisión mixta. Al momento de solicitarla el presidente de la instancia, el senador socialista Fidel Espinoza, la unanimidad no se logró. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, se opuso a la solicitud, argumentando que la votación previa se había realizado con la información oficial disponible en ese momento a través del sitio web de Sernapesca y que, por lo tanto, no tenía sentido retroceder en la decisión ya tomada.

Ante la imposibilidad de re-votar el fraccionamiento de la merluza común por falta de unanimidad, el senador Fidel Espinoza anunció una decisión que generó inmediata controversia. En uso de sus facultades como presidente de la comisión mixta, solicitará formalmente que la cuota de merluza se mantenga tal como fue aprobada previamente por la comisión (48% industrial, 52% artesanal). Asimismo, pedirá que la Cámara de Diputados y el Senado se pronuncien por separado respecto del resto del proyecto, y en otra votación distinta, sobre la cuota de la merluza. Esta medida levantó alertas en el oficialismo y en el Gobierno, ya que se estima que podría complicar aún más la tramitación general y, específicamente, poner en riesgo la aprobación de la cuota de la merluza en la votación final en las salas de ambas cámaras.

Tras conocerse esta decisión, el ministro de Economía, Nicolás Grau, intervino emplazando al senador Espinoza a realizar un último esfuerzo para alcanzar un acuerdo que evitara la división del proyecto, señalando que la postura inicial del Gobierno es “no dividir”. No obstante, Grau también advirtió que “si la situación de la merluza fuera tal cual como está hoy, nuestra postura sería dividir la votación porque creemos que no se pueden poner en riesgo los otros temas, en particular la Sardina y Anchoveta, que tiene unanimidad esta comisión”, mostrando la preocupación por salvar otros avances del proyecto.

Finalmente, con seis votos a favor (provenientes del presidente de la comisión y parlamentarios de oposición) y cuatro en contra (parlamentarios oficialistas), la comisión acordó formalmente dividir el proyecto en dos votaciones distintas en las salas, lo que generó una fuerte y notoria molestia entre los parlamentarios del oficialismo presentes en la sesión.

La decisión desató críticas inmediatas por parte de parlamentarios oficialistas. El senador Daniel Núñez (PC) acusó que “estamos cometiendo un error de procedimiento y además estamos impidiendo generar un acuerdo. Me llama mucho la atención que en la mixta que buscamos acuerdos nos estemos precipitando”. En la misma línea, la diputada Daniella Cicardini (PS) manifestó su profundo pesar, afirmando que “yo lamento, lamento profundamente porque creo que este es un error estratégico, esto pone en riesgo algo que mayoritariamente hemos dicho en esta sesión, que hay voluntades de poder subsanar el error cometido, pero siento de que acá hay más interés de sacar réditos políticos”.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA), quien se opuso a la re-votación de la merluza, defendió su postura y criticó lo que considera un intento de manipulación. “me parece que aquí se intenta utilizar políticamente esto para favorecer a un grupo, que espero no tenga cabida en la sala de la Cámara y del Senado”, señaló Brito. El diputado argumentó su voto en contra de separar las pesquerías enfatizando que la merluza es la principal pesquería y que, si bien debe estar mayoritariamente en la fracción artesanal (el 52% previamente acordado), no debe ser toda para garantizar los empleos en las plantas de proceso, defendiendo así el fraccionamiento ya alcanzado en la comisión.