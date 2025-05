Presidente Boric dice que no acusará “persecución” por caso ProCultura y afirma: “Que se investigue todo lo que haya que investigarse”

Desde la Expo Osaka 2025, en Japón, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a las últimas indagatorias respecto a ProCultura, arista del denominado Caso Convenios.

Esto luego de que los nuevos antecedentes mostraran vínculos entre el Frente Amplio y dicha fundación, que apuntarían a un eventual financiamiento irregular de su campaña presidencial.

Al respecto, el Mandatario partió señalando que “lo que yo le puedo decir de manera muy categórica es que yo he mantenido siempre la postura de que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo“.

“La Fiscalía, tribunales, tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien. Y yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar”, agregó.

En esa línea, el jefe de Estado dijo que “ante esta situación yo doy garantías de que sigo manteniendo la misma posición: caiga quien caiga. Que se investigue todo lo que haya que investigarse ”.

“Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución, y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad", cerró.