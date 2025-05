Durante este lunes, el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, abordó en conversación con ADN Hoy la posición del Gobierno frente a la filtración de conversaciones del Presidente Gabriel Boric, en el marco de las diligencias del caso ProCultura, una de las aristas del denominado Caso Convenios.

“El Presidente no hace más que reiterar lo que es una convicción profunda que además se ha expresado en acciones por parte del gobierno, donde siempre hemos señalado que existe plena disposición de contribuir a las investigaciones que se están llevando adelante”, afirmó.

El vicepresidente también se refirió al contenido de las filtraciones. “Hemos dicho que, a propósito de la información que se ha filtrado, obviamente no hay que sacar conclusiones anticipadas y más bien hay que remitirse a los hechos: el Presidente de la República no tiene ningún rol en esta investigación , ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo”, afirmó.

Recursos de ProCultura

Respecto al aumento de los recursos transferidos a la fundación investigada, Elizalde precisó que “estos corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República. Esta institución recibía aportes de empresas privadas, no pocos. Recibía aportes de municipios, no pocos”.

“El aumento se produce principalmente entre el año 2021 y el 2022 por parte de convenios con gobiernos regionales, no con el gobierno central. Y a gobiernos regionales a los cuales, según también se ha filtrado, esta persona se acercaba revelando su cercanía, su simpatía con el gobierno y con el presidente Boric”, agregó.

Elizalde recalcó que “no se trata de instituciones que sean subordinadas al Presidente de la República".

“Lo que haya hecho esta persona, es precisamente lo que tiene que determinar la justicia. Y por eso el Presidente ha dicho que tendrán que responder ante la justicia quienes hayan cometido algún ilícito”.

“Caiga quien caiga”

Consultado sobre si Alberto Larraín habría utilizado su vínculo con el Presidente para obtener recursos del Estado, Elizalde fue enfático: “ el gobierno se hace cargo de lo que corresponde al gobierno . Lo que una persona particular haga, diga. Y si eso implica tener algún tipo de responsabilidad penal, bueno, corresponde que la justicia haga su trabajo y los hechos sean establecidos. Y en caso de que se acrediten, que se apliquen las máximas sanciones que establece la ley”.

“El Presidente de la República ha sido claro y ha señalado además que está tranquilo, porque sabe lo que ha hecho”, agregó.