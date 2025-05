Congreso abre debate sobre crisis en TVN: se abren a reestructuración y cambio de financiamiento

Luego de que Televisión Nacional de Chile (TVN) declarara que el modelo de televisión pública bajo el cual opera actualmente hace “inviable la sustentabilidad económica de la empresa”, se generaron diversas reacciones en el Congreso.

“Consideramos nuestro deber informar a la ciudadanía que las condiciones expuestas bajo el actual modelo de televisión pública hacen imposible la viabilidad económica de la empresa”, expresó el directorio a través de una declaración pública.

En el mismo documento, añadieron que no seguirán aumentando el endeudamiento “para financiar gasto corriente”, ya que “no sería responsable”.

La situación financiera de TVN ha generado diversas reacciones en el Congreso. En 2024, la estación registró pérdidas por $18.534 millones, las más altas en casi diez años, lo que ha llevado a algunos parlamentarios a cuestionar la continuidad del financiamiento estatal, según Emol.

TVN en crisis

El diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que “el 70% de las empresas estatales arroja pérdidas, quizás no tan significativas como estas, pero claramente no estamos en condiciones de mantener empresas que no son eficientes y, por lo tanto, hay que evaluar adecuadamente si se pueden mantener, privatizar o simplemente vender”.

En tanto, el diputado Sebastián Videla (Ind.) indicó que “ha quedado demostrado que TVN vive una crisis financiera tremenda y es por eso que se deben abrir hoy día otras alternativas para poder buscar una solución definitiva en el largo plazo. Creo que es el momento de pensar en una reestructuración total de TVN, en su financiamiento, en su estructura y en cómo ellos quieren ver la televisión pública de acá a los siguientes 20 años”.

Por su parte, la diputada Viviana Delgado (PL) sostuvo que ”los números no mienten, TVN está en crisis y no se ven señales que permitan una mejoría considerable. A TVN y al gobierno de turno le llegó el momento de buscar una alternativa para salvar a la estación, pero esta dinámica no puede ser constantes préstamos”.

En la misma línea, el senador Esteban Velásquez (FRVS), integrante de la Comisión de Cultura, planteó que “es serio y pertinente revisar el modelo de este canal de televisión”. Según explicó, “nuestro país, el Estado de Chile, debe continuar con un canal estatal, pero que no puede seguir funcionando con características de un canal privado como lo es hasta ahora”.