Muere famoso director de “House of Cards” y “Cincuenta sombras de Grey”: luchaba contra el cáncer

El jueves de esta semana Hollywood recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de un histórico director de cine.

James Foley, quien se había convertido en un nombre reputado detrás de las cámaras, falleció a los 71 años en su hogar en Los Angeles, California.

Según informaron diversos medios del espectáculo en Estados Unidos, tras la confirmación de su representante, el realizador enfrentó durante el último año un cáncer cerebral que deterioró significativamente su salud.

Colaborador de estrellas de renombre como Sean Penn, Al Pacino y Mark Wahlberg, Foley desarrollo una trayectoria de más de 30 años con series de televisión y videos musicales incluidos.

Comenzando en las labores a mediados de los ochenta, y estando a la cabeza de varias producciones de Madonna, dentro de sus trabajos más reconocidos aparecen 12 capítulos de House of Cards para Netflix, Billions y dos de las películas de la saga de 50 Sombra de Grey.

“He tenido una carrera muy fluida, llena de altibajos, y siempre respondí a lo que me interesaba en cada momento, sin ser muy consciente del género”, decía en el año 2017 a The Hollywood Reporter, mientras promocionaba una nueva adaptación de la franquicia de libros.

"Personalmente, no me interesa repetirme. Así que siempre he seguido mi intuición, para bien o para mal, a veces para mal“, añadió.

A Foley le sobreviven su hermano Kevin; sus hermanas Eileen y Jo Ann; y su sobrino Quinn.