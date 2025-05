Fue la infancia de muchos: querida estrella de Disney Channel revela preocupante estado de salud y pide ayuda a sus fans

Esta semana un ex actor de Disney Channel, que formó parte de uno de los elencos más emblemáticos de la señal, realizó una preocupante actualización de su estado de salud.

“El 10 de abril, estaba de viaje y me enfermé. Fui al hospital y pensaron que era pancreatitis”, contó Rondell Sheridan, quien se hizo muy conocido por su papel de Victor Baxter en el programa Es Tan Raven.

“Tengo el páncreas inflamado y no hay mucho que pueda hacer, salvo esperar a que baje la inflamación. No me di cuenta de que iba a estar, y estaré, sin trabajo durante bastante tiempo”, contó la estrella estadounidense a través de un registro publicado en su cuenta de Instagram.

En ese contexto, y según aseguraron sus cercanos al medio The New York Post, Sheridan tendrán que estar postrado en cama la mayor parte del tiempo hasta que se puede reintegrar a su vida cotidiana.

Isabel Beyoso, amiga del artista, incluso creó una página en GoFundMe para que mecenas aporten dinero. “Si tiene algo que pueda donar, se lo agradecería mucho”, añadió el comediante.

Hasta el cierre de esta nota, se han recaudado más de 53 mil dólares con 1.243 donativos. La meta inicial era solo de 35 mil.

“Sé que este será un gran alivio que juntos podremos superar para que pueda concentrarse en descansar, recuperarse y sanar", escribió su amiga en la descripción del llamado.

“Rondell descansa plácidamente bajo el cuidado de un fantástico equipo médico que ha dicho que, con el tiempo, debería recuperarse por completo”, dijo un portavoz del intérprete al medio de espectáculos TMZ.

¿Qué es la pancreatitis?

Según explica Mayo Clinic, la pancreatitis es una inflamación de la glándula que está detrás del estómago y puede significar una afección aguda.

A raíz de lo mismo es posible que provoque hinchazón, dolor e incluso cambios en el funcionamiento de un órgano o de los tejidos.

Si bien el problema puede mejorar por sí solo, las enfermedades más graves requieren tratamiento médico y en algunos escenarios las complicaciones incluso son mortales.