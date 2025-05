Ministra Aguilera admite gravedad tras informe de Contraloría por vacunas vencidas

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reaccionó brevemente este viernes al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que reveló graves irregularidades en el proceso de vacunación contra el covid-19 entre 2022 y 2023, incluyendo la aplicación de más de 18 mil dosis caducadas y registros a nombre de personas fallecidas.

En concreto, el órgano fiscalizador detectó 18.132 registros de vacunaciones realizadas con dosis vencidas, algunas con hasta 903 días de diferencia entre la fecha de caducidad y la inoculación.

También se identificaron 436 registros asociados a RUNs de personas fallecidas y discrepancias en el inventario: seis seremi de Salud ingresaron al sistema 341.082 dosis menos de las que reportaron como recibidas.

Ante estos hallazgos, la CGR instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades en las fallas de control, monitoreo y registro en el proceso de vacunación.

Además, otorgó un plazo de 60 días hábiles al Minsal para corregir los registros inconsistentes y entregar una rendición clara del stock de vacunas utilizadas y vencidas.

¿Qué dijo la ministra Aguilera?

Consultada por este informe, la titular de Salud aseguró que el documento llegó recién a su despacho y que serán las subsecretarías quienes lo analizarán en detalle antes de entregarle una evaluación completa.

