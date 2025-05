Exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, tras ser condenado por el caso Audios: “Cometí un error que he asumido íntegramente”

Este viernes, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, fue sentenciado a tres años y un día de presidio —con beneficio de libertad vigilada intensiva— tras ser condenado por el delito de revelación de secreto en el marco del denominado “caso Audio”.

El exjefe policial accedió a un procedimiento abreviado en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, reconociendo su responsabilidad en los hechos imputados por la Fiscalía Oriente.

El caso, que se originó tras la incautación del celular del abogado Luis Hermosilla, reveló que Muñoz compartió antecedentes reservados de investigaciones en curso, incluyendo las causas Dominga y Vitacura.

Según el fiscal Felipe Sepúlveda, entre los documentos entregados había manuscritos y mapas vinculados a la investigación del exalcalde Raúl Torrealba, sin justificación legal para hacerlo.

Además de la pena principal, Muñoz deberá pagar una multa de 12 UTM y su condena quedará registrada en los sistemas de antecedentes judiciales que consultan los operadores del sistema penal, aunque no aparecerá en certificados solicitados con fines laborales debido al tipo de pena sustitutiva.

“Cometí un error”

Recién tras la lectura de la sentencia, Muñoz se refirió brevemente a la prensa: “Cometí un error que he asumido íntegramente, no he querido comprometer jamás a la Policía de Investigaciones ”.

La Fiscalía valoró que el exdirector asumiera su responsabilidad, aunque advirtió que se mantiene la investigación de otras aristas del caso que involucran a Hermosilla y su entorno. La condena de Muñoz marca un precedente importante en la trama que ha sacudido al poder judicial y político chileno.