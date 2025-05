“La final de la Copa América 2016 no fue un partido que disfruté; hubiese preferido ganarle a otro rival” / Simon Bruty

El ex DT de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi, hizo una llamativa confesión sobre la final de la Copa América 2016 que ganó con La Roja en Estados Unidos.

En diálogo con En Cancha, el actual técnico de la selección de Kuwait reconoció que no disfrutó esa final contra Argentina, y además, admitió que hubiese preferido enfrentar a otro rival.

“No fue un partido que yo disfruté. Con esto no quiero ser irrespetuoso con nadie. Lógicamente, después, por el hecho de haber ganado la Copa, lo hizo tener un valor importante. Pero hubiese preferido que no fuera Argentina el rival que me tocó enfrentar al final y haberle ganado a otro”, señaló el entrenador argentino.

Además, “Macanudo” señaló que en la Copa América 2016 vio al “mejor Chile de los últimos 20 años, fundamentalmente en el partido con México, pero también en el partido ante Colombia, y con un nivel también alto contra Argentina”.

“Se dieron los resultados como uno aspiraba y conseguimos el título en Estados Unidos. Yo hubiese preferido que el rival en la final hubiese sido otro, pero bueno, me tocó enfrentar a Argentina”, concluyó Juan Antonio Pizzi.