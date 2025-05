Es chileno, se fue de Unión La Calera y ahora da el salto a Europa: “Mi modelo a seguir es Olivier Giroud”

Otro chileno parte a Europa en busca de un crecimiento futbolístico. Se trata de Matías Ortíz, delantero de 21 años formado en Unión La Calera, quien a partir de agosto será nuevo jugador del Fabrizia, club italiano de la ciudad de Calabria.

Tras concluir su etapa de juvenil y al no conseguir equipo a inicios de año, el ariete nacido en Valparaíso puso en duda su continuidad en el fútbol, pero ahora tendrá la posibilidad de jugar en uno de los torneos del ascenso italiano, y en diálogo con ADN Deportes dio a conocer su historia.

- ¿Cómo comenzó su carrera?

- Comencé a jugar fútbol a los 5 años, en un club de Barcelona, España, llamado Santa Susana. Ahí estuve hasta los 10 años. Luego, con mi familia nos vinimos a Chile y estuve un año en los cadetes de Santiago Wanderers. Después estuve jugando en ligas amateurs, hasta que, en 2019, me fui a probar en Unión La Calera, donde hice toda mi formación, llegué al primer equipo y debuté profesionalmente. Debuté en un partido por Copa Chile, contra San Antonio Unido.

- El año pasado estuvo en Deportes Limache. ¿Cómo fue esa etapa?

- Me fui a Deportes Limache con la esperanza de seguir creciendo y sumar minutos en el plantel profesional, pero no se me dio la posibilidad. Estuve tres meses en Limache, en ese tiempo el equipo estaba más pendiente del lograr el ascenso, que de subir juveniles al plantel.

- En 2024 terminó su etapa de juvenil y quedó sin club para este 2025. ¿Qué pensó a inicios de año?

- Este año ha sido bastante difícil. No sabía si seguir jugando fútbol, pero mi mamá fue un pilar fundamental en esto, me dijo que no me rindiera, que siguiera haciendo lo que más me gustaba. Entonces, empecé a prepararme por cuenta propia con la idea de que a mitad de año me iba a probar en algún equipo de Segunda o Tercera División.

- Ahora consiguió club, el Fabrizia, de la sexta división de Italia. ¿Cómo se le dio esta oportunidad?

- Esta oportunidad se me dio gracias a una agencia llamada Agenzia Di Talenti. Me contacté con ellos y les conté de mi experiencia en el fútbol. Me pidieron un video con mis mejores jugadas y me buscaron un equipo en Italia, un equipo que estuviera interesando en un jugador con mis características.

- ¿Cuáles son sus características?

- Me considero un delantero fuerte físicamente, mido 1.89 metros, por lo que se me hace más fácil jugar de espalda contra los defensas rivales. Sé jugar para el equipo, ya sea asistiendo o arrastrando marcas. Aunque no sea el mejor técnicamente, sé posicionarme en la cancha.

- ¿Cuáles son sus expectativas para esta nueva experiencia que vivirá en el fútbol de Italia?

- Espero aprender y adaptarme lo más rápido posible a un nivel de exigencia y competencia más alto. Esta es una oportunidad única, así que estoy muy emocionado y con la ilusión de que me irá excelente.

- Pensando a futuro, ¿después le gustaría volver al fútbol chileno para buscar su revancha?

- Me gustaría desarrollarme mejor como futbolista en Italia, y tratar de ir escalando de división, pero no descarto la opción de volver al fútbol chileno.

- ¿Tiene algún referente en el fútbol?

- Mi modelo a segur es Olivier Giroud. Me gustaría llegar a ser como él, por su juego aéreo, su capacidad de aguantar de espalda y su olfato goleador. También veo videos de otros delanteros para rescatar lo mejor de cada uno y después ponerlo en práctica.

En conversación con ADN Deportes, el director y propietario de Agenzia Di Talenti, Marco González, entregó más detalles sobre las gestiones realizadas para que Matías Ortíz y otros jóvenes puedan llegar al fútbol italiano desde Chile.

“Hace un par de meses me contactó Daniele Ciccarello, vicepresidente del club Fabrizia, de la sexta categoría de Italia, solicitando jugadores para su plantel. Nosotros hicimos una captación de jugadores acá en Chile, y llegaron algunos chicos con pasado en clubes profesionales, como Matías Ortiz”, comentó González.

“Dentro de las condiciones que solicité para estos chicos que se irán a Italia, es un sueldo, una vivienda y un vehículo para que puedan movilizarse allá. Ortíz es el sexto jugador que nosotros llevamos a Italia desde Chile”, agregó el director de Agenzia Di Talenti.

“Ahora estamos abriendo mercado para Lituania, Mongolia, Bélgica y Chipre, la idea es abrir más oportunidades para jugadores con pasaporte chileno”, concluyó.