¿Cómo vive un jugador en la quinta división italiana? Un chileno cuenta su experiencia con impactante contraste por lo que vivió en nuestro país

A mediados del 2023, el defensor chileno Stefano Muzio dejó la Tercera B del fútbol chileno para llegar a la categoría Eccellenza, correspondiente a la quinta división de Italia. En la presente temporada, el zaguero de 21 años defiende los colores de Union Fossacesia, donde ha podido ganarse un espacio en el equipo.

En medio de su primera aventura europea, el oriundo de Valparaíso conversó con ADN Deportes para contar cómo es la vida de un jugador en la quinta categoría italiana, qué diferencias hay con lo que vivió en Chile y qué proyecta para la próxima temporada.

¿Qué le pareció el nivel que hay en la quinta división italiana?

- Es un fútbol muy complicado, muy físico, muy táctico y defensivo, donde te encuentras con jugadores de una larga carrera y mucha experiencia, también enfrentas a futbolistas que han pasado por equipos de primera división en Argentina o Colombia. Me ha servido para aprender, crecer como jugador y desarrollar otras áreas de mi juego.

¿Se imaginaba ese nivel antes de llegar a Italia?

- Sí, me esperaba que fuera un fútbol complicado. Acá uno se enfrenta con muchos jugadores que miden más de 1.80 metros, delanteros muy grandes. Si bien es un fútbol más táctico, es menos técnico que lo que hay en Chile. El jugador chileno tiene mucha calidad y técnica, por eso los clubes de Europa vienen a buscar ese tipo de jugadores que ellos no tienen.

¿Hay mucha diferencia en el aspecto físico?

- A los jugadores de 17 años, incluso más chicos, ya los ves preparados, con otro físico, te pelean cada pelota, tienen buena alimentación, un buen cuidado, trabajan el físico por afuera del club. Me parece que en Chile estamos al debe con la parte física. En Chile resaltaban mi físico, pero acá un jugador de mi altura es más común. Algunos chicos de 17 años miden 1.90 metros y pesan 85 kilos, o sea que ya están listos en lo físico.

¿Cómo es su vida en Italia?

- Italia es un país hermoso, donde la calidad de vida es muy buena. El día a día es muy tranquilo, paso en la casa, converso con mis compañeros, por suerte me hice amigo de un argentino y un colombiano, con quienes generalmente nos vamos a tomar mate cerca del mar o vamos por un café, también jugamos PlayStation. Además de eso, voy al gimnasio por mi cuenta, trabajo con un profesor para potenciarme físicamente. Luego voy al entrenamiento del club. La vida es muy tranquila acá, me tocó vivir en un puedo chico. Los italianos son muy acogedores.

¿Se puede vivir del fútbol si juegas en la quinta división italiana?

- En la categoría donde juego la realidad económica es muy buena y bastante distinta a lo que te puedes encontrar en Chile. En la quinta y cuarta división italiana encuentras sueldos que van desde los 1.000 hasta los 5.000 euros, entonces eso te permite vivir del fútbol, te dan una casa, uno puede estar tranquilo y dedicarse a ser jugador de fútbol, algo que no pasa en la tercera división de Chile.

¿En Chile no alcanza el sueldo que pagan en la tercera división, por ejemplo?

- Tuve compañeros que debían tener un segundo trabajo para seguir jugando, porque el sueldo que le daban los clubes no les alcanzaba para poder vivir. En Tercera B, donde pasé por Concón National y Malleco Unido, me tocó jugar sin ganar un peso, vivía en una pensión con 15 compañeros más, y también me tocó cobrar un sueldo que me permitía estar bien por un tiempo. Entonces, si firmabas por el sueldo mínimo ya era una muy buena opción, pero son pocos los clubes de Tercera A o B que te ofrecían un sueldo, por eso la gran mayoría no puede vivir del fútbol en esas categorías, a no ser que tenga el apoyo económico de su familia.

¿Volvería a Chile tras este paso por Italia?

- Esta ha sido una temporada intensa, siempre he sido convocado y he podido jugar muchos partidos, incluso por la Copa Italia. Me encantaría seguir mi carrera acá, subir de categoría y jugar en clubes más grandes, pero obviamente mi sueño siempre ha sido debutar en la Primera División de Chile. Estoy viendo opciones y espero aprovechar las oportunidades que me ofrezcan.

¿Cuál es el jugador chileno que más le han mencionado en Italia?

- Acá no saben mucho del fútbol chileno, solo les preocupa lo que pase en Europa. Pero si preguntas por un chileno, al tiro te nombran a Arturo Vidal, Alexis Sánchez, David Pizarro, Iván Zamorano y Mauricio Pinilla. De hecho, a Pinilla lo quieren mucho acá, por la carrera que hizo en el Cagliari, Palermo y Genoa, es un referente. A veces no nos damos cuenta de lo bien reconocido que son algunos chilenos en Italia.