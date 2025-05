“Rompen el fair play de las primarias”: militantes socialistas anuncian respaldo a Winter y tensionan al PS en plena carrera presidencial

Un grupo de militantes históricos del Partido Socialista (PS) entregará este viernes su apoyo público al candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter. La actividad se realizará a las 11:30 en la Cafetería Torres Alameda, y contará con la participación del exdiputado Sergio Aguiló, entre otros.

Este gesto se da en un momento sensible, ya que el PS definió en su Comité Central que la candidatura oficial del partido es la de Carolina Tohá, abanderada del PPD, decisión que no todos parecen compartir.

La senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, reaccionó con sorpresa y desagrado ante la noticia. “No tenía conocimiento de aquello, bueno, yo lo lamento porque ya hay una línea política del partido”, declaró. “Esto se discutió en el Comité Central y creo que lo que corresponde es que se respete aquello”.

Vodanovic también puso énfasis en su compromiso con el proceso colectivo del partido. “Yo asumí una tarea política que el partido me pidió, luego hicimos una reflexión política en conjunto. Lo que yo agradezco mucho es el cariño que tiene el pueblo socialista por mí”, dijo al referirse al homenaje que recibió este jueves.

“Deben respetar la institucionalidad”

Desde la bancada socialista, el diputado Raúl Leiva fue más categórico: “Los socialistas somos un partido ordenado y estructurado, y el mandato de nuestro Comité Central es que nuestra candidata es Carolina Tohá”, afirmó.

Leiva enfatizó que no corresponde que militantes activos apoyen públicamente a otro candidato: “Para ser socialista, y particularmente militante socialista, uno debe respetar la institucionalidad. No me parece, y el partido adoptará las medidas del caso para aquellos que se salen de la línea”.

El parlamentario también criticó el gesto del comando de Winter por organizar un acto público con militantes socialistas: “Creo que no habla bien. En lo personal, creo que rompe el fair play dentro de las primarias”, dijo. “Nosotros no respondemos de la misma manera. Vamos a seguir trabajando con el mismo ahínco, la misma Unidad Socialista, por Carolina Tohá”.

Mientras Gonzalo Winter busca ampliar su base con figuras de la izquierda tradicional, el PS enfrenta el desafío de mantener el orden interno en plena carrera por las primarias del 29 de junio.