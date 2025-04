“No sé si a otros les preguntan si se bajan”: Vodanovic defiende su candidatura y muestra molestia por continuos cuestionamientos

A pocos días del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas en las primarias del oficialismo, la abanderada presidencial del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, defendió su postulación y afirmó que su presencia en la papeleta no constituirá un “obstáculo” para la unidad dentro del Socialismo Democrático.

En conversación con el programa Estado Nacional este domingo, Vodanovic manifestó su frustración por la recurrente pregunta sobre si se retirará de la carrera presidencial, señalando que “yo no sé si a otros candidatos o candidatas le preguntan el número de veces que me han preguntado a mí si me bajo”.

Enfatizó que su candidatura no es una decisión personal, sino el resultado de un proceso institucional: “La circunstancia es que esto no es una decisión personal, esto es una decisión del Partido Socialista, de su pleno del Comité Central, que por unanimidad más de 100 dirigentes de todo Chile determinaron la necesidad de tener una candidatura propia del Partido Socialista”.

La senadora por el Maule cuestionó el tratamiento diferenciado hacia su postulación. “Yo espero que se entienda que los partidos políticos podemos tener distintas posiciones que podemos presentar. Yo no he visto que se objeta a ningún otro candidato, ni a ningún otro partido, con la fuerza que se ha hecho respecto al Partido Socialista y con una argumentación que es bastante contradictoria”, afirmó. Apuntó a la inconsistencia de quienes, por un lado, señalan que no marca en las encuestas, pero por otro, advierten que su participación podría perjudicar a otros candidatos en la primaria.

Respecto a la decisión del Partido Radical (PR), parte del Socialismo Democrático, de no presentar candidato propio y ratificar su apoyo a Carolina Tohá (PPD) –formalizado este sábado–, Vodanovic reiteró que “yo no voy a ser obstáculo ni voy a ser objeto de división de mi partido”.

La candidata socialista destacó el proceso de recomposición interna de su partido, que, según indicó, los ha llevado a ser “el partido más votado del progresismo, el que tengamos más alcaldes, más concejales, más gobernadores y que tengamos una unidad férrea, tanto que fui proclamada por unanimidad del Comité Central”.

“El que gane nos vamos a poner todos detrás de aquel”

Vodanovic también aprovechó la instancia para lanzar una pregunta a otros contendores en la primaria: “¿por qué quienes ven eso como un riesgo o un peligro o algo negativo van a primaria?”. Justificó la importancia de competir en este mecanismo: “las primarias consisten en una discusión de ideas de personas que tienen objetivos comunes, que están amparados por ciertas normas o principios comunes que son las bases de la primaria, y que en consecuencia, cualquiera de los que gane nos representa. Y en definitiva el que gane nos vamos a poner todos detrás de aquel”.

Con estas declaraciones, Paulina Vodanovic reafirma su decisión de participar en la primaria del oficialismo, defendiendo la legitimidad de su candidatura como una definición partidaria y llamando a un debate basado en ideas y respeto mutuo.