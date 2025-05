División en Chile Vamos: alcaldes voceros de Matthei respaldan a Gonzalo Durán y contradicen AC impulsada por parlamentarios del sector

Un conflicto interno sacude a Chile Vamos luego de que varios alcaldes cercanos a la candidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) expresaran respaldo al delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán (Frente Amplio).

Cabe recordar que diputados del bloque opositor promueven una Acusación Constitucional en contra de Durán por los hechos ocurridos el 11 de abril en el Estadio Monumental.

De los cinco voceros municipales de Matthei, cuatro —Mario Desbordes, Jaime Bellolio, Sebastián Sichel y Felipe Alessandri— han realizado gestos públicos a favor de Durán. A ellos se sumó la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Solo Carol Bown ha mantenido silencio.

El más tajante ha sido Desbordes (RN), quien pidió a sus diputados no seguir con el libelo: “Yo no comparto esa acusación constitucional (…) Les pido a mis diputados que no avancen”. Bellolio, en tanto, sostuvo: “No estoy muy de acuerdo con este mecanismo para hacer oposición”.

“Sus opiniones son desafortunadas”

Estas posturas generaron molestia entre los impulsores de la acusación, como Cristián Labbé (Libertario), quien emplazó a Matthei a “ordenar a su gente”. En la misma línea, la diputada Sara Concha (Socialcristiana) pidió que los voceros “se cuadren con las acciones del sector”.

Desde la UDI, Juan Manuel Fuenzalida y Cristhian Moreira defendieron el rol fiscalizador del Congreso y criticaron las declaraciones de los alcaldes. “No se trata de que te caiga bien o mal una persona. Sus opiniones son desafortunadas”, afirmó Fuenzalida.

Incluso el diputado Jorge Alessandri se encuentra en desacuerdo con su hermano Felipe, quien consideró la acusación “infundada” y llamó a no repetir prácticas que criticaban cuando eran gobierno.