Joven que relató haber sido atropellada por carro lanzagases es confirmada como tercera víctima de tragedia en el Monumental

La Fiscalía Oriente ha confirmado la existencia de una tercera persona afectada directamente por la lamentable tragedia ocurrida en el Estadio Monumental el pasado 10 de abril. En dicho incidente, en la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza por Copa Libertadores, perdieron la vida dos jóvenes hinchas del club albo: Mylan Liempi, de 12 años, y Martina Riquelme, de 18.

Desde el ente persecutor se señaló que la víctima, una joven mujer, ya fue contactada como parte de la investigación. Se le tomó declaración formalmente en calidad de víctima de los sucesos de esa tarde.

La Fiscalía también confirmó que el incidente que afectó a esta joven “está siendo investigado por la fiscalía en la misma causa” que indaga las circunstancias que rodearon el fallecimiento de los dos jóvenes hinchas. Esto significa que los hechos que la afectaron se suman a la investigación general del caso.

El crudo relato de la tercera víctima

Cabe recordar que hace algunas semanas, se hizo público el conmovedor relato de esta joven sobre cómo sucedieron los hechos durante esa fatídica tarde. En esa oportunidad, la joven conversó con CHV Noticias y dio cuenta de su experiencia personal en el accidente.

Según su testimonio, ella se encontraba fuera del estadio esperando a un grupo. Relató que Carabineros que estaban en la entrada subieron por unas calles para contener a los hinchas. “Al ver que no había carabineros, se meten (hinchas) y me empujan”, señaló la joven, describiendo cómo la situación se descontroló. Añadió que, en medio del tumulto, “Yo tropiezo con Mylan y caigo al piso. Él se para y sigue corriendo”.

Continuando con su relato, la joven indicó: “Yo me paro y sigo corriendo y él se cae de nuevo y no se levanta. Yo paro para tratar de ayudarlo en lo que me cae una reja encima, me pega en la cabeza y caí al piso”. Lo más impactante vino a continuación, según su versión: “Altiro pasa el carro lanzagases encima de la reja. A mí me aplasta la pierna y quedé inconsciente entre el golpe en la cabeza y el dolor”. Describió cómo el vehículo policial, al avanzar sobre la reja caída, la impactó directamente causándole graves consecuencias.

La joven también incluyó una observación crítica sobre el actuar de algunos efectivos policiales en el lugar tras el incidente. “Algunos carabineros lloraban y estaban en shock, pero no hacían nada. Mylan estaba con mucha sangre y Martina estaba casi convulsionando y ellos solo miraban. No hicieron nada por ayudarlos”, cerró en esa oportunidad su testimonio a CHV Noticias.

Sobre la confirmación de esta tercera víctima y la investigación en curso, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió al tema. “Eso es una materia propia del Ministerio Público que por supuesto nosotros respaldamos completamente, en el sentido que a través del fiscal se puedan determinar todas las circunstancias que ocurrieron ese día en el monumental y se determinen responsabilidades”, comentó Durán, manifestando el respaldo del Ejecutivo a la labor del ente persecutor en el esclarecimiento total de los hechos y la determinación de posibles responsables.