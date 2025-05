Este miércoles, en ADN Hoy y durante el inicio del Cónclave que busca elegir al nuevo Papa, el sacerdote jesuita Marcelo Gidi, doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, entregó su visión desde Italia sobre el ambiente que se vive al interior del Vaticano y las posibles proyecciones del proceso.

Sobre los tiempos que podría tomar la elección, Gidi aseguró que “creo que a más tardar el viernes en la noche , puede ser en la séptima, es lo que uno ve en el ambiente por acá. No va a ser muy largo”.

“El ambiente que ya se está viviendo desde ayer en la tarde, es un ambiente de harta esperanza. Yo, me he mantenido bastante lejano de lo que son todos estos grupos de candidatos, porque normalmente siempre hay una sorpresa, siempre, querámoslo o no, nadie pensaba en Juan Pablo II, nadie pensaba en Benedicto XVI, nadie pensaba en Francisco I”, comentó.

“No es política”

Consultado sobre si existe una intención de continuidad en la línea del próximo pontífice, Gidi reflexionó que “cuando uno, no sé si extrapola esto a la política, que a lo mejor ahí está la interpretación incorrecta desde el inicio, como que los gobiernos quieren continuidad, por ejemplo, y generalmente buscan asegurarla. Y en algunos casos aseguran esas reelecciones de tendencias o de doctrinas no están dentro de la Iglesia”.

“ Es muy difícil saber quién va a ser elegido . Entonces, lo que uno puede decir o prever es que el papa próximo tenga una personalidad, un carácter que le ayude a trabajar con otros y no solamente trabajar desde acá, sino que trabajar en cada lugar donde hay conflicto, donde hay una necesidad, donde hay personas que buscan una solución para sus vidas, añadió.

Sin embargo, Gidi destacó la continuidad de uno de los conceptos clave del actual pontificado: “Una de las líneas que se supone que se deberían continuar es lo que está dentro del término de la sinodalidad. Y en eso el papa mandó mucho, es decir, él se decía que no podía resolver todo, que para eso estaban los fieles, que pueden ser laicos, laicas, sacerdote, religiosa, religioso, pero también hombre de buena voluntad”.

Diversidad de cardenales

“Una de la conformación del actual colegio de cardenales es mucho más universal, es menos eurocéntrica. ¿Y qué es lo que quiso en cierto modo Francisco I? Porque ¿qué fue elegir a un cardenal de Mongolia? Pues bien, ese cardenal de Mongolia, representa a una iglesia que no tiene más de dos mil clientes, es un cardenal que representa un área geográfica de la Iglesia Católica muy importante, y donde ese cardenal tiene mucha respetabilidad respecto a los otros pastos y del pueblo de Dios ahí presente”, explicó.

En esa línea, añadió que “más que solamente territorio, lo que el papa trae son personas que traen una energía renovada, no tan cansada como la europea o la occidental, menos complicada desde el punto de vista de la doctrina o de la estructura, sino que mucho más vital por lo que es un periodo de la evangelización. Yo creo que eso puede ser una virtud de este actual cónclave”.

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que no se elija nuevamente a un Papa latinoamericano y se dé paso a representantes de Asia o África, Gidi precisó que “hay tantos otros cardenales europeos que no están en Europa como cardenales, han hecho toda su historia eclesial fuera de Europa. Entonces, no, yo no hablaría tanto de nacionalidad, sino que hablaría más ya de representatividad eclesiástica. Lo que el Papa aseguró es que el Papa quería que las cosas se pueden hacer de otro modo”.