La respuesta de Fernando Chomalí tras ser apodado como el “candidato de Francisco” para ser Papa

El cardenal Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago y único chileno con derecho a voto en el próximo cónclave, respondió a dichos que lo presentan como posible sucesor del Papa Francisco.

El periodista español José Ramón Navarro Pareja, especializado en temas vaticanos, afirmó que Chomalí “tuvo una relación absolutamente directa con Francisco” y que “recientemente, a mí me han llegado a decir en Roma que Chomalí era el candidato de Francisco”.

Consultado por T13, el cardenal descartó rotundamente esa afirmación. “Los que saben, no hablan, y los que no saben, hablan”, señaló, y agregó que se trata de una “fake news que suscitó impacto en la gente que me conoce”.

Chomalí también bajó el perfil a su eventual elección, señalando que “es muy difícil que haya otro Papa de América Latina”.

El cónclave comenzará el miércoles 7 de mayo y reunirá a 133 cardenales electores para elegir al próximo Pontífice. Aunque todos los votantes son técnicamente papables, Chomalí ha dejado claro que no se ve entre los favoritos.