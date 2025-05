“Pobre, la verdad me da pena”: Hija de Diego Armando Maradona responde a las críticas de Gonzalo Valenzuela a su padre

No pasó desapercibida la crítica que el actor chileno Gonzalo Valenzuela realizó recientemente en el programa Quizá no sea nada, transmitido por Porcel TV, al referirse a Diego Armando Maradona y la emblemática “mano de Dios”.

Los comentarios del intérprete generaron un fuerte revuelo en Argentina, especialmente tras la reacción de Dalma Maradona, hija del fallecido futbolista.

En la entrevista, el actor abordó diversos temas relacionados con la sociedad y política argentinas, señalando que el país necesitaba reglas claras y que figuras históricas como Maradona simbolizaban una permisividad negativa.

“Saltó, le metió un gol con la mano a los ingleses, que en el fútbol no se puede tocar con la mano la pelota, y le pusieron ‘la mano de Dios’. O sea, dejaron la trampa en un lugar divino, y esa hueá es un cáncer social”, afirmó el actor.

Además, expresó: “¿Cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas, si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ‘la mano de Dios’?”, quien también elogió el liderazgo del presidente Javier Milei.

La reacción de la hija de Diego Armando Maradona

Ante estas declaraciones, Dalma Maradona no tardó en reaccionar durante su participación en el programa Ángel Responde.

Con firmeza, expresó su malestar: “¿Por dónde empiezo? Pobre, la verdad, me da pena. La verdad que me da pena. No tengo nada en contra de él, real, no lo conozco. No sé si es buena o mala onda, no tengo idea. No me gustaría faltarle el respeto, pero de verdad me está costando mucho”.

En su defensa a la figura de su padre, la hija del ídolo argentino cuestionó: “Me parece que el argentino esté representado por un gol con la mano… ¿El otro no lo viste? ¿El otro gol que hizo después no lo viste? Eso también puede representar a un argentino. No es solamente meter un gol con la mano“.

“En Argentina ya sabemos que se toca con la mano la pelota si juegas el fútbol”, añadió.

Dalma también aprovechó la instancia para contextualizar históricamente los hechos, comentando: “Me parece que se pierde todo ese contexto del Mundial ‘86, Argentina y las Islas Malvinas, pero bueno, obviamente”.

A pesar del enojo, aclaró no tener animosidad con el país del actor: “Yo no quiero hablar mal de los chilenos porque realmente no tengo nada en contra. Viajé a Chile, la pasé espectacular y siempre me tratan bárbaro”.

Finalmente, cerró su descargo con un mensaje directo a Gonzalo Valenzuela. “Hay algo de la historia que tiene que ver con Argentina, Chile y las Malvinas, así que si querés le explicás eso a tus hijos”, declaró.

“Trabajaste acá, tus hijos son argentinos, tampoco nos menosprecies como si fuéramos una mierda los argentinos. Qué le pasa”, concluyó.