Daniela Vega se sincera sobre la posibilidad de ser mamá: “Aquí, a lo mejor, se me va a salir lo conservadora”

En una reciente entrega del programa Only Fama, la actriz Daniela Vega habló abiertamente sobre su presente emocional y la posibilidad de convertirse en madre.

En un tono íntimo y distendido, la protagonista de Una Mujer Fantástica dejó clara su posición frente a estos temas personales.

Consultada sobre la maternidad, la intérprete fue directa y honesta. “De momento, o sea, ahora no, porque sería irresponsable ser mamá… De momento no, pero soy géminis”, expresó.

No es la primera vez que se refiere al tema, y recordó una entrevista anterior emitida por Mega, en la que señaló estar abierta a la posibilidad: “Lo que yo respondí en esa entrevista (…) que si se daba la posibilidad, yo feliz”.

Sin embargo, aclaró que para considerar la idea, debe existir una base sólida de apoyo. “Yo pienso, y aquí, a lo mejor, se me va a salir lo conservadora, pero yo pienso que sería mamá si tuviese un compañero”, dijo.

En esa línea, añadió: “Lo entiendo desde un lugar en que la gran pega de criar a alguien tiene que ser compartida”.

¿Hay romance en su faceta más personal?

Respecto a su vida amorosa, Daniela Vega compartió una reflexión sobre sus experiencias pasadas: “Me enamoré una vez en la vida y yo creo que con eso es suficiente (...) Quién no lo pasa bien y mal en el amor. El amor mueve las emociones más profundas del ser humano”.

También recordó un papel actoral que la llevó a reflexionar sobre la fe, pese a no considerarse creyente: “Y sí, lo conozco, lo conocí (...) Mira, a mí me tocó hace un tiempo atrás hacer un personaje que era una monja. Yo no soy una persona creyente, no tengo el don de la fe”.

“Entonces, cuando me tocó de monja, dije ‘cómo lo hago para sentir esa fe, tiene que haber algo que se acerque a la fe’, y me di cuenta de que el amor es un acto de fe”, complementó.

Para cerrar, sobre el amor, la actriz señaló: “Yo creo que más allá de la disponibilidad o no, que es una cosa que yo creo que ocurre y uno se envalentona. Yo pienso que tiene que ver con la prioridad. Es decir, la prioridad en este momento para mí es mi arte, es la actuación, la producción y la escritura. Eso es mi prioridad ahora”.

Y concluyó: “Si pusiera la prioridad en el amor, tal vez estaría más atenta a eso. O tal vez estaría más coqueta”.