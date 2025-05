Durante este martes 6 de mayo, se dio inicio oficial a la marcha blanca de la apertura de todas las pistas comprometidas en el Nudo Baquedano, correspondiendo al primer tramo del plan Nueva Alameda.

Estos trabajos ponen fin a la histórica rotonda del sector, privilegiando el uso de esta zona para peatones y ciclistas.

Sobre este tema conversó con ADN Hoy el gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, quien detalló que "estamos en una etapa importante de este proyecto, que ha tenido que hacerse paso entre el escepticismo de la gente, el estallido social, y otras tantas cosas, pero aquí estamos".

“Avanza la ciudad y seguimos recuperando el espacio para las personas”, aseveró.

Respecto a la demora de los trabajos, la autoridad regional expresó que “lamentablemente en el Estado las cosas no se hacen siempre dentro de un período gubernamental. Nosotros hicimos un concurso internacional en 2015, se adjudicó, se hicieron los diseños, y cuando había que empezar a implementarlo se cambió de gobierno y la entonces intendenta Carla Rubilar dijo que esto era puro humo y paralizó todo“.

“Entonces estuvo cuatro años todo parado, después vino el estallido y tuvimos que retomarlo cuando yo asumí como gobernador electo en 2021. Pero encontramos un buen aliado no solamente en el gobierno , que estuvo disponible también a ser parte, también tuvimos cuatro alcaldes y alcaldesas , incluida también Evelyn Matthei, Iraci Hassler, Felipe Muñoz, y Maximiliano Río, que creyeron en el proyecto“, complementó.

Sobre esta iniciativa, Orrego dijo que “lo más importante es que vamos a crear un espacio público que no existía. Una rotonda no es una plaza. Todos históricamente llamábamos coloquialmente esto la Plaza Italia o la Plaza Baquedano, pero la verdad es que la rotonda tenía este espacio ornamental al medio donde estaba la estatua del general Baquedano, pero que no era fácilmente utilizable por el ciudadano“.

“Ahora eliminada la parte norte de la rotonda, vamos a tener un espacio público bastante grande que va a tener una particularidad, será capaz de unir por fin los tres parques: Forestal, Balmaceda y Bustamante“, aseveró.

“Esta es una innovación bastante importante que crea espacio público para las personas, que además se conecta con la nueva ciclovía de alto estándar que estamos construyendo, que partirá precisamente en Baquedano, y terminará en Pajaritos", detalló.

En esa línea, la autoridad regional destacó que “Santiago se hace más amigable con las personas, con el transporte público y con las bicicletas, y creo que es un signo también de una ciudad que mira al futuro”.

Estatua de Baquedano

El gobernador de la RM también se refirió a la discusión por la instalación de la estatua del general Baquedano. “Yo sigo siendo partidario de que vuelva. Creo que quienes vandalizaron la estatua del general Baquedano probablemente no tienen ni idea de quién fue, que además fue presidente interino de Chile y, por supuesto, un héroe de la guerra del Pacífico", declaró.

“Yo siempre he sido partidario de que vuelva. Ahora, también he dicho que, junto con volver Baquedano, puede coexistir también con algún otro monumento. De hecho, el gobierno ha estado planteando una idea que me parece muy interesante, que es la creación de una estatua con motivo de los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, que pueda convivir también con Baquedano en este nuevo espacio público", especificó.

Finalmente, Claudio Orrego manifestó que “vamos a tener una explanada bastante grande. Entonces, la verdad es que dónde se ubique exactamente la estatua de Baquedano y esta nueva estatua es un tema que tenemos de aquí a noviembre para definir“.