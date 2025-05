El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó en ADN Hoy la expansión del comercio ambulante en el barrio Meiggs , donde incluso en los últimos días se tomó la vía exclusiva de buses de la Alameda.

“La situación del comercio ambulante en Santiago vivió lo que se ha denominado una tormenta perfecta: vino el estallido, luego la pandemia y después esta ola de inmigración descontrolada“, dijo la autoridad regional.

Esto, añadió, “ha generado que en varios barrios, especialmente en Meiggs, se produjera esta verdadera crisis y descontrol del comercio ambulante (...). Es una crisis muy profunda que no va a ser fácil de resolver".

“Me parece un poco injusto"

“Yo me he reunido con el alcalde de Santiago (Mario Desbordes), a quien le he ofrecido todo mi apoyo“, señaló Claudio Orrego. En esa línea, comentó que ”me parece un poco injusto de imputarle a un alcalde, que lleva 5 meses, que no haya resuelto un problema que lleva 5 años “.

“Aquí el que tiene el control del orden público es el gobierno central y tiene que liderar este trabajo. Nunca he visto en estos 4 años una estrategia integral en contra del comercio ambulante“, finalizó.