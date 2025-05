Durante este lunes, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se refirió en conversación con ADN Hoy a la relación entre la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y se refirió al posible conflicto de interés entre ambos por su rol en el Gobierno de Gabriel Boric.

“A mí no me causa ningún problema. Yo creo que los dos tenían cargos relevantes en el país. Yo por lo menos nunca vi que Marcel le diera más patas a seguridad y a los temas que está Carolina Tohá trabajando. No lo vi nunca”, afirmó el senador.

En esa línea, llamó a no utilizar vínculos personales para cuestionar decisiones institucionales: “Por lo menos lo que yo he visto en Marcel, es que hay gente, como a veces Evelyn Matthei, que no está de acuerdo con él, y vienen discrepancias, pero no he visto nunca que Marcel haya dicho alguna locura, que sea para proteger o sea parte de una campaña”.

Consultado directamente por un posible conflicto de interés, Ossandón afirmó que “en esto no estoy de acuerdo”. “Yo creo que es un dicho muy antiguo, no hay que buscarle la quinta pata al gato porque no la tiene. No tiene nada que ver en la campaña, y si es pareja a Carolina Tohá es problema de él y nosotros no tenemos nada que meternos en eso (…) A mí me tocó trabajar más de tres años con Carolina Tohá y jamás vi una cosa irregular en este sentido. Nunca”, agregó.

“Yo creo que la política es mucho más que esto. Cuando los políticos entran solos en estas discusiones chicas, tratando de buscarle algo malo al del lado, terminan desprestigiados ellos mismos. Preocupémonos de los problemas que existen. El crimen organizado, la migración, el crecimiento económico, que tenemos problemas gravísimos, gravísimos”, finalizó.