“Se fue dando de a poco, muy gradualmente”: Carolina Tohá reconoce relación de pareja con Mario Marcel

Carolina Tohá no es una persona que generalmente se refiera tan abiertamente a su ámbito más personal, pero este sábado sorprendió con una revelación sobre su situación sentimental.

Esto porque la actual candidata presidencial del PPD expresó públicamente que está en pareja con el actual Ministro de Hacienda, Mario Marcel.

"Hemos buscado mantener esto en un plano privado. Tradicionalmente, en Chile siempre se ha reconocido ese límite entre lo privado y lo público, y eso es algo que valoro mucho y que ha ayudado a cuidar esta relación“, explicó en diálogo con La Tercera.

“Esto comenzó el primer año en que fui ministra. Se fue dando de a poco, muy gradualmente... No fue de la noche a la mañana (...) Él fue mi primer jefe en el 90. Y en el transcurso de estos años hemos sido amigos, hemos trabajado juntos muchas veces… Ahora tenemos esta relación que yo espero que podamos seguir cuidando y solidificando", remarcó Carolina Tohá, descartando conflicto de intereses producto de esta relación.

“No me parece. Desde el punto de vista legal, no hay ninguna incompatibilidad ni ahora ni antes. Además, la billetera fiscal no tiene ninguna interferencia en las campañas. Y lo segundo, es que se trata de un ministro que tiene credenciales más que reconocidas por su seriedad, por su compromiso a lo largo de toda su vida profesional. El hecho de que seamos pareja no va a cambiar en lo más mínimo sus decisiones como ministro”, dijo, asegurando que el Presidente Boric ya lo sabía.

“Yo misma se lo conté y Mario también se lo contó. No era algo escondido. Lo sabía mucha gente. Públicamente, salimos juntos, lo que pasa es que nunca hicimos un anuncio. No nos parecía que correspondiera. Lo queríamos manejar en una esfera bien personal. Y aunque ahora ya se sepa más públicamente, esperamos que siga siendo así. Por experiencia sé que es bueno cuidar los espacios más privados, mantener esas fronteras (...) No hay ninguna incompatibilidad, porque entre los ministros no hay dependencia ni jerarquía. Tampoco había intereses contrapuestos, porque los ministros tienen intereses comunes que son implementar las decisiones del Presidente”, recalcó Carolina Tohá, agregando un nuevo condimento a la campaña presidencial.