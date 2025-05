El potente desahogo de Fernando Paulsen tras salida de Tolerancia Cero: “Fue un golpe muy fuerte”

Tras su salida del icónico programa político Tolerancia Cero, el periodista Fernando Paulsen, de 69 años, y uno de los rostros históricos del espacio al que llegó en el año 2003, rompió el silencio y compartió su versión de los hechos.

En sus declaraciones, apuntó directamente a CNN Chile por la forma en que se produjo su desvinculación parcial del canal.

“Yo no la tomé (la decisión). En términos estrictos, me sacaron de Tolerancia Cero, no salí. Me dijeron que estaban pasando por un momento muy apretado (…) Que me iban a bajar el sueldo como a todos los demás, a lo que yo no puse ningún tipo de problema“, aclaró el periodista al iniciar su relato Vergara 240.

“Yo he sido director de medios y entiendo que cuando tienes que hacer ajustes, no puedes partir con los de más abajo, tienes que partir por los que ganan más, y esos somos los rostros”, añadió.

La cadena periodística había anunciado semanas antes la salida de Fernando Paulsen y Carolina Urrejola del programa, lo que generó diversas reacciones en el mundo de los medios y la opinión pública.

En la conversación, el comunicador detalló “cuando me informan que yo salgo, es decir, que me quedo solamente con Última Mirada, reconozco que debe ser uno de los golpes más fuertes que he recibido. Tolerancia Cero era casi mi piel“.

También hizo hincapié en su rol histórico en el espacio: “Fui de los pioneros y era el único que quedaba. Fue un golpe muy fuerte. Es un programa que nació en mi pasada por Chilevisión (…) Y yo era el único que quedaba de la vieja guardia“.

Pese a las circunstancias, Paulsen confirmó que continuará en CNN, aunque con funciones reducidas: “Yo seguiré trabajando ahí, porque le tengo un cariño afectuoso e histórico. Pero creo que me trataron como las hueas”.

El acuerdo que alcanzó con CNN Chile

El ahora expanelista del programa de opinión política explicó que su remuneración sufrió una drástica reducción, quedando en un tercio de lo que recibía anteriormente.

“Yo hacía tres programas en CNN: Radio, Tolerancia Cero y Última Mirada. Me pagaban dos: Tolerancia Cero y Última Mirada. Nunca me pagaron por el año y medio que estuve en la radio (...) Nunca recibí plata por ahí, lo que considero injusto”, indicó.

Detalló también el nuevo acuerdo económico con el canal: “Y lo que se hizo, que me parece bastante lógico, es: si tienes tres programas, pongámosle precio a cada uno para juntar el total de lo que se te paga”.

“Entonces, no va a estar en Tolerancia Cero y ahí sale un tercio (del sueldo). No vas a estar en la radio, ahí sale el otro tercio. Y me queda nada más que un tercio (Última Mirada). Y con eso estoy”, complementó.

Finalmente, reveló: “Yo le dije (a Jorge Carey, presidente de CNN Chile), ‘Hagamos una cosa distinta. El primer mes después del último sueldo no me des un tercio, dame la mitad, porque me toca pagar impuestos (…) Y a partir del siguiente mes me pagas el tercio’“.

“Este último mes acabo de recibir el último sueldo completo. Ahora, lo que debería venir es la mitad de mi sueldo y a partir del próximo mes un tercio. Ese es el acuerdo“, concluyó.