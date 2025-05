Flor de rap confirma quiebre con su esposo tras video que muestra infidelidad: “Se viene lo mejor de mí”

Santiago

Durante los últimos días se dio a conocer a través de redes un revelador video que muestra al marido de Flor de Rap, Nyor Ruiz, con otra mujer, transitando por las calles de Valparaíso.

A raíz de ese registro, Ruiz admitió públicamente haberle sido infiel a la rapera chilena a través de su cuenta de Instagram, donde también pidió disculpas.

Flor de Rap confirma quiebre con su pareja

En este sentido, Flor de Rap también utilizó su Instagram para contar de la compleja situación que se encuentra viviendo. Además, a través de un comunicado oficial confirmó el quiebre con quien fuera su esposo.

“Como muchos ya saben, ha circulado un video que muestra a quién fue mi pareja con otra persona, lo que ha generado muchos comentarios y especulaciones. Me enteré de esta situación al igual que todos, a través del video“, partió diciendo.

"Debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que ya no estamos juntos. Esta etapa de mi vida está cerrada y, por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema", informó.

En esta misma línea, Flor de Rap hizo el llamado a sus fanáticos a no atacar a Nyor Ruiz, ya que "nadie está libre de cometer errores en esta vida“.

Todos podemos cometer errores

Por otro lado, la intérprete aprovechó el momento para agradecer a sus fans por el apoyo que le han entregado.

“Seguiré adelante, centrada en lo que más amo: mi música y mis hijos. Se viene lo mejor de mí. Estoy trabajando con todo para ofrecerles lo mejor, como siempre lo he hecho a lo largo de mi carrera“, sentenció.

Cabe destacar que, la relación entre Flor de Rap y Nyor Ruiz llevaba nueve años. Cada uno tenía un hijo anterior, y luego tuvieron un bebé juntos.